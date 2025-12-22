Mevduat faizlerinde son durum: 4 milyon liranın 32 günlük getirisi dudak uçuklattı!
Mevduat faizlerinde rekabet kızıştı, bankalar adeta yarışa girdi. 4 milyon TL’si olan yatırımcılar 32 günlük vadede ne kadar kazanıyor? İşte banka banka aylık getirisi...
Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasalardaki nakit sıkışıklığı, bankaların mevduat yarışını zirveye taşıdı. Yatırımcılar için güvenli liman arayışı sürerken, "Mevduat faizleri ne kadar oldu?" sorusu ekonomi gündeminin ilk sırasına yerleşti.
Bankaların güncellediği listelere göre, 4 milyon TL gibi bir birikimi 32 gün boyunca vadeli hesapta tutan bir yatırımcı, ay sonunda hatırı sayılır bir getiri elde ediyor.
İşte banka banka 4 milyon TL'nin aylık getirisi:
Fibabanka
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 132.265,34 TL
Vade sonu tutar: 4.132.265,34 TL
CEPTETEB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 132.265,34 TL
Vade sonu tutar: 4.132.265,34 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 119.584,56 TL
Vade sonu tutar: 4.119.584,56 TL
VakıfBank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 121.512,33 TL
Vade sonu tutar: 4.121.512,33 TL
QNB
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 115.075,07 TL
Vade sonu tutar: 4.115.075,07 TL
OdeaBank
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 118.619,18 TL
Vade sonu tutar: 4.118.619,18 TL
DenizBank
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 117.172,60 TL
Vade sonu tutar: 4.117.172,60 TL
Akbank
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 117.172,60 TL
Vade sonu tutar: 4.117.172,60 TL
getirfinans
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 115.726,03 TL
Vade sonu tutar: 4.115.726,03 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %39,5
Aylık getiri: 114.279,45 TL
Vade sonu tutar: 4.114.279,45 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 112.832,88 TL
Vade sonu tutar: 4.112.832,88 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 112.832,88 TL
Vade sonu tutar: 4.112.832,88 TL
Halkbank
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 109.939,73 TL
Vade sonu tutar: 4.109.939,73 TL