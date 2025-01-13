Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?
Merkez Bankası’nın yeni faiz kararına günler kala, bankaların sunduğu mevduat faiz oranları yatırımcıların gündeminde. İşte 500 bin ve 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu yıldaki ilk faiz toplantısı öncesinde, bankaların mevduat faizlerinde hareketlilik devam ediyor. TCMB’nin geçen ay yaptığı faiz indirimi sonrası mevduat faiz oranlarında 2-3 puanlık düşüş yaşanırken, 13 Ocak 2025 haftası itibarıyla 7 bankanın hâlâ %50 ve üzerinde faiz oranı sunduğu görülüyor.
Ekonomim’in haberine göre, yatırımcıların gözü hem bankaların sunduğu oranlarda hem de Merkez Bankası’nın faiz kararında. Ekonomistlere göre, TCMB’den yeni bir faiz indirimi gelmesi durumunda, bu durum mevduat faizlerine de yansıyabilir.
Geçtiğimiz yıl enflasyon %44,38 olarak gerçekleşmiş, TCMB ise politika faiz oranını %47,50 seviyesine çekmişti. Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, 2024 yılındaki düşük enflasyon gerçekleşmeleri ve büyümeyi destekleme hedefi göz önünde bulundurulduğunda, 2025’in ilk çeyreğinde 250 baz puana kadar bir faiz indirimi daha mümkün görünüyor.
MEVDUAT FAİZLERİNDE EN YÜKSEK ORAN %53
Bankalar arasında en yüksek mevduat faizi oranı %53 olarak öne çıkıyor. Bu oranla, 1 aylık vadede 500 bin TL’nin net getirisi 19 bin 602 TL, 1 milyon TL’nin ise 39 bin 204 TL olarak hesaplanıyor.
Güncel verilere göre, 1 aylık vadede %50 ve üzerinde faiz oranı sunan bankalar şunlar:
1-TEB Marifetli Hesap: %53
2-On Dijital: %53
3-Alternatif Bank VOV Hesap: %52
4-Odea Bank Oksijen Hesap: %51
5-ING Turuncu Hesap: %51
6-Fibabanka Kiraz Hesap: %50,50
7-Getir Finans: %50
Güncel faiz oranlarıyla yapılan hesaplamalar, mevduat yatırımlarının yüksek getiri sunduğunu ortaya koyuyor. Özellikle %53 oranıyla yapılan 1 aylık net kazanç hesaplamaları şu şekilde:
100 bin TL: 3.921 TL
250 bin TL: 9.801 TL
500 bin TL: 19.602 TL
1 milyon TL: 39.204 TL
TL MEVDUATIN BANKALARDAKİ PAYI ARTIYOR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 3 Ocak ile biten haftada 19 trilyon 144 milyar TL olarak açıklandı. Bu tutarın 11 trilyon 746 milyar TL’si TL cinsinden mevduatlardan oluşuyor.
Bu veriler, TL mevduatların toplam mevduat içindeki payının %61,36’ya yükseldiğini gösteriyor. TL mevduatın artması ve KKM’de yaşanan çözülme, dolarizasyon oranını son 8 yılın en düşük seviyelerine geriletti.