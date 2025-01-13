Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?

Merkez Bankası’nın yeni faiz kararına günler kala, bankaların sunduğu mevduat faiz oranları yatırımcıların gündeminde. İşte 500 bin ve 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu yıldaki ilk faiz toplantısı öncesinde, bankaların mevduat faizlerinde hareketlilik devam ediyor. TCMB’nin geçen ay yaptığı faiz indirimi sonrası mevduat faiz oranlarında 2-3 puanlık düşüş yaşanırken, 13 Ocak 2025 haftası itibarıyla 7 bankanın hâlâ %50 ve üzerinde faiz oranı sunduğu görülüyor.

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar? - Resim: 2

Ekonomim’in haberine göre, yatırımcıların gözü hem bankaların sunduğu oranlarda hem de Merkez Bankası’nın faiz kararında. Ekonomistlere göre, TCMB’den yeni bir faiz indirimi gelmesi durumunda, bu durum mevduat faizlerine de yansıyabilir.

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar? - Resim: 3

Geçtiğimiz yıl enflasyon %44,38 olarak gerçekleşmiş, TCMB ise politika faiz oranını %47,50 seviyesine çekmişti. Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, 2024 yılındaki düşük enflasyon gerçekleşmeleri ve büyümeyi destekleme hedefi göz önünde bulundurulduğunda, 2025’in ilk çeyreğinde 250 baz puana kadar bir faiz indirimi daha mümkün görünüyor.

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar? - Resim: 4

MEVDUAT FAİZLERİNDE EN YÜKSEK ORAN %53

 Bankalar arasında en yüksek mevduat faizi oranı %53 olarak öne çıkıyor. Bu oranla, 1 aylık vadede 500 bin TL’nin net getirisi 19 bin 602 TL, 1 milyon TL’nin ise 39 bin 204 TL olarak hesaplanıyor.

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar? - Resim: 5

Güncel verilere göre, 1 aylık vadede %50 ve üzerinde faiz oranı sunan bankalar şunlar:

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar? - Resim: 6

1-TEB Marifetli Hesap: %53

2-On Dijital: %53

3-Alternatif Bank VOV Hesap: %52

4-Odea Bank Oksijen Hesap: %51

5-ING Turuncu Hesap: %51

6-Fibabanka Kiraz Hesap: %50,50

7-Getir Finans: %50

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar? - Resim: 7

Güncel faiz oranlarıyla yapılan hesaplamalar, mevduat yatırımlarının yüksek getiri sunduğunu ortaya koyuyor. Özellikle %53 oranıyla yapılan 1 aylık net kazanç hesaplamaları şu şekilde:

100 bin TL: 3.921 TL
250 bin TL: 9.801 TL
500 bin TL: 19.602 TL
1 milyon TL: 39.204 TL

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar? - Resim: 8

TL MEVDUATIN BANKALARDAKİ PAYI ARTIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 3 Ocak ile biten haftada 19 trilyon 144 milyar TL olarak açıklandı. Bu tutarın 11 trilyon 746 milyar TL’si TL cinsinden mevduatlardan oluşuyor.

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Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar? - Resim: 9

Bu veriler, TL mevduatların toplam mevduat içindeki payının %61,36’ya yükseldiğini gösteriyor. TL mevduatın artması ve KKM’de yaşanan çözülme, dolarizasyon oranını son 8 yılın en düşük seviyelerine geriletti.

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Mevduat faiz