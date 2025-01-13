Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?

MEVDUAT FAİZLERİNDE EN YÜKSEK ORAN %53

Bankalar arasında en yüksek mevduat faizi oranı %53 olarak öne çıkıyor. Bu oranla, 1 aylık vadede 500 bin TL’nin net getirisi 19 bin 602 TL, 1 milyon TL’nin ise 39 bin 204 TL olarak hesaplanıyor.