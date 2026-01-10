Mevduat faizlerinde son durum: 750 bin TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı?

Bankaların mevduat yarışında rakamlar güncellendi, nakit parası olanlar için kazanç kapısı sonuna kadar aralandı. İşte banka banka o liste...

Simge Sarıyar
Ekonomi piyasalarında nakit paranın krallığı sürerken, bankalar arasındaki "Müşteri kapma" yarışı yatırımcının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Borsadaki dalgalanmalar ve dövizdeki durağan seyir nedeniyle parasını riskten korumak isteyen vatandaşlar, rotayı vadeli mevduat hesaplarına çevirdi.

İşte bankalar ve 750.000 TL için sundukları 32 günlük kazanç tablosu:

Akbank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 23.122,01 TL
Vade sonu tutar: 773.122,01 TL

Garanti BBVA
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 21.698,63 TL
Vade sonu tutar: 771.698,63 TL

Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 20.718,94 TL
Vade sonu tutar: 770.718,94 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 24.799,75 TL
Vade sonu tutar: 774.799,75 TL

Fibabanka
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 24.240,11 TL
Vade sonu tutar: 774.240,11 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 24.240,11 TL
Vade sonu tutar: 774.240,11 TL

HSBC
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 24.240,11 TL
Vade sonu tutar: 774.240,11 TL

Yapı Kredi
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 21.786,40 TL
Vade sonu tutar: 771.786,40 TL

ING
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 21.061,25 TL
Vade sonu tutar: 771.061,25 TL

DenizBank
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 22.512,33 TL
Vade sonu tutar: 772.512,33 TL

QNB
Faiz oranı: %40,75
Aylık getiri: 22.105,48 TL
Vade sonu tutar: 772.105,48 TL

Hayat Finans
Kâr payı oranı: %40,16
Aylık getiri: 21.785,42 TL
Vade sonu tutar: 771.785,42 TL

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 21.698,63 TL
Vade sonu tutar: 771.698,63 TL

Enpara.com
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 21.156,16 TL
Vade sonu tutar: 771.156,16 TL

İş Bankası
Faiz oranı: %38,5
Aylık getiri: 20.884,93 TL
Vade sonu tutar: 770.884,93 TL

VakıfBank
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 23.326,03 TL
Vade sonu tutar: 773.326,03 TL

Halkbank
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 20.071,23 TL
Vade sonu tutar: 770.071,23 TL

Şekerbank
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 20.071,23 TL
Vade sonu tutar: 770.071,23 TL

