Mevduat faizlerinde son durum: Bankalar keseyi açtı, işte 1 milyona en çok kazandıranlar...
Mevduat faizlerinde rekabet hız kesmiyor. 1 milyon TL’lik birikimini 32 gün vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcılar, bankadan bankaya değişmekle birlikte ciddi kazanç elde edebiliyor. İşte 1 milyon TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre getirisi...
Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için güncel 32 günlük mevduat faiz ve kâr payı oranlarını listeledi.
Kurumlar, hesapların türüne göre belirli tutar aralıklarında ve vade sınırlarında çeşitli şartlar uyguluyor.
İşte 1 milyon TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre getirisi:
Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 29.340,63 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.340,63 TL
Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 25.484,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.484,26 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 28.569,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 26.282,47 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.282,47 TL
TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 26.838,32 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.838,32 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 28.931,51 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 27.549,05 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.549,05 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 21.493,12 TL
Vade Sonu Tutar: 1.021.493,12 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %44
Aylık Getiri: 32.320,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 26.838,32 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.838,32 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 31.201,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.201,85 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 28.363 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.363 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 26.802,14 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.802,14 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 29.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.473,97 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 29.293,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 29.293,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 29.340,63 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.340,63 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Aylık Getiri: 28.750,68 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.750,68 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,24
Aylık Getiri: 28.381,81 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.381,81 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL
Odea
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 27.846,58 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 27.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 25.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL