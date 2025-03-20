Mevduat faizlerinde son durum: Hangi banka daha fazla kazandırıyor?

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankaların mevduat faiz oranları değişti. Peki, hangi banka en yüksek faizi sunuyor? 750 bin TL’nin 1 aylık (32 günlük) getirisi ne kadar? İşte güncel faiz oranları ve kazanç hesaplamaları…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Mevduat faizlerinde son durum: Hangi banka daha fazla kazandırıyor? - Resim: 1

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik yaşandı. Yatırımcılar, birikimlerini değerlendirmek için en yüksek faiz oranını sunan bankaları araştırmaya başladı.

1 17
Mevduat faizlerinde son durum: Hangi banka daha fazla kazandırıyor? - Resim: 2

Bankalar arasında farklı faiz oranları sunulurken, özellikle 750 bin TL için sunulan getiriler dikkat çekiyor. İşte en yüksek faiz oranlarını veren bankalar ve kazanç miktarları…

2 17
Mevduat faizlerinde son durum: Hangi banka daha fazla kazandırıyor? - Resim: 3

Bankaların 750 bin TL için sunduğu 32 günlük mevduat faizi oranları ve net kazançları şöyle:

3 17
Mevduat faizlerinde son durum: Hangi banka daha fazla kazandırıyor? - Resim: 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 774.033 TL
Net Kazanç 24.033 TL

4 17
Mevduat faizlerinde son durum: Hangi banka daha fazla kazandırıyor? - Resim: 5

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 775.430 TL
Net Kazanç 25.430 TL

5 17
Mevduat faizlerinde son durum: Hangi banka daha fazla kazandırıyor? - Resim: 6

ING

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 775.710 TL
Net Kazanç 25.710 TL

6 17
Mevduat faizlerinde son durum: Hangi banka daha fazla kazandırıyor? - Resim: 7

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 772.077 TL
Net Kazanç 22.077 TL

7 17
Mevduat faizlerinde son durum: Hangi banka daha fazla kazandırıyor? - Resim: 8

ODEA

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 775.710 TL
Net Kazanç 25.710 TL

8 17
Mevduat faizlerinde son durum: Hangi banka daha fazla kazandırıyor? - Resim: 9

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 38,5
Vade Sonu Tutar 771.518 TL
Net Kazanç21.518 TL

9 17
Mevduat faizlerinde son durum: Hangi banka daha fazla kazandırıyor? - Resim: 10

AKBANK

Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 774.033 TL
Net Kazanç 24.033 TL

10 17
Mevduat faizlerinde son durum: Hangi banka daha fazla kazandırıyor? - Resim: 11

TEB

Faiz Oranı % 44,5
Vade Sonu Tutar 774.871 TL
Net Kazanç 24.871 TL

11 17
Mevduat faizlerinde son durum: Hangi banka daha fazla kazandırıyor? - Resim: 12

ENPARA

Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 772.356 TL
Net Kazanç 22.356 TL

12 17
Mevduat faizlerinde son durum: Hangi banka daha fazla kazandırıyor? - Resim: 13

ON Plus

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 776.268 TL
Net Kazanç 26.268 TL

13 17
Mevduat faizlerinde son durum: Hangi banka daha fazla kazandırıyor? - Resim: 14

N KOLAY

Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 774.033 TL
Net Kazanç 24.033 TL

14 17
Mevduat faizlerinde son durum: Hangi banka daha fazla kazandırıyor? - Resim: 15

DENİZBANK

Faiz Oranı % 43,5
Vade Sonu Tutar 774.312 TL
Net Kazanç 24.312 TL

15 17
Mevduat faizlerinde son durum: Hangi banka daha fazla kazandırıyor? - Resim: 16

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı % 35,24
Vade Sonu Tutar 769.696 TL
Net Kazanç 19.696 TL

16 17
Mevduat faizlerinde son durum: Hangi banka daha fazla kazandırıyor? - Resim: 17

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 775.151 TL
Net Kazanç 25.151 TL

17 17
mevduat faiz