Mevduat faizlerinde son durum: Hangi banka daha fazla kazandırıyor?
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankaların mevduat faiz oranları değişti. Peki, hangi banka en yüksek faizi sunuyor? 750 bin TL’nin 1 aylık (32 günlük) getirisi ne kadar? İşte güncel faiz oranları ve kazanç hesaplamaları…
Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik yaşandı. Yatırımcılar, birikimlerini değerlendirmek için en yüksek faiz oranını sunan bankaları araştırmaya başladı.
Bankalar arasında farklı faiz oranları sunulurken, özellikle 750 bin TL için sunulan getiriler dikkat çekiyor. İşte en yüksek faiz oranlarını veren bankalar ve kazanç miktarları…
Bankaların 750 bin TL için sunduğu 32 günlük mevduat faizi oranları ve net kazançları şöyle:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 774.033 TL
Net Kazanç 24.033 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 775.430 TL
Net Kazanç 25.430 TL
ING
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 775.710 TL
Net Kazanç 25.710 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 772.077 TL
Net Kazanç 22.077 TL
ODEA
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 775.710 TL
Net Kazanç 25.710 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 38,5
Vade Sonu Tutar 771.518 TL
Net Kazanç21.518 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 774.033 TL
Net Kazanç 24.033 TL
TEB
Faiz Oranı % 44,5
Vade Sonu Tutar 774.871 TL
Net Kazanç 24.871 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 772.356 TL
Net Kazanç 22.356 TL
ON Plus
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 776.268 TL
Net Kazanç 26.268 TL
N KOLAY
Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 774.033 TL
Net Kazanç 24.033 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 43,5
Vade Sonu Tutar 774.312 TL
Net Kazanç 24.312 TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı % 35,24
Vade Sonu Tutar 769.696 TL
Net Kazanç 19.696 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 775.151 TL
Net Kazanç 25.151 TL