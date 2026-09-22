Mevduat Faizlerinde Yarış Kızıştı! 700 Bin TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor?

Vadesiz Alt Limit Şartı (Gecelik / Tanışma Hesapları): Kiraz Hesap, VOV Hesap, Turuncu Hesap veya Oksijen Hesap gibi günlük faiz işleten bazı esnek hesap modellerinde, bankalar genellikle 5.000 TL ile 25.000 TL arasındaki bir tutarı "vadesiz bakiye" olarak kenarda tutabilmektedir. Bu hesapları tercih edecek yatırımcıların vadesiz alt limit koşullarını dikkate alması önerilir.