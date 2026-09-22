Mevduat Faizlerinde Yarış Kızıştı! 700 Bin TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor?
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor.
Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 700 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Eylül 2026 itibarıyla piyasadaki en kapsamlı faiz listesi ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...
Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz kazandıran hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı oranlarıyla birlikte piyasada tam bir getiri yarışı yaşanıyor. Yatırımcılar ise tasarruflarını enflasyona karşı korumak adına en geniş banka listesini ve en yüksek faiz oranlarını yakından inceliyor.
Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 700.000 TL’sini 32 gün vadeyle değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.
İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:
1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.959 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 725.959 TL
2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.407 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 725.407 TL
3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 25.407 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 725.407 TL
4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.855 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 724.855 TL
5. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.855 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 724.855 TL
6. Odeabank (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.855 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 724.855 TL
7. ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.855 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 724.855 TL
8. N Kolay (Aktif Bank)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.579 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 724.579 TL
9. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.302 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 724.302 TL
10. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 24.026 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 724.026 TL
11. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 23.750 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 723.750 TL
12. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 23.750 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 723.750 TL
13. Akbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 23.474 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 723.474 TL
14. İş Bankası (İşCep)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 23.198 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 723.198 TL
15. Enpara.com
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 22.922 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 722.922 TL
16. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 22.645 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 722.645 TL
17. QNB (Finansbank)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 22.093 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 722.093 TL
18. Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 21.817 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 721.817 TL
19. Şekerbank
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 20.988 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 720.988 TL
20. Halkbank
Faiz Oranı: %37,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 20.436 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 720.436 TL
21. Albaraka Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 20.160 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 720.160 TL
22. Kuveyt Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,00
32 Günlük Net Getiri: 19.884 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 719.884 TL
Stopaj, Masraf ve Komisyon Kesintilerine Dikkat!
Vadeli mevduat ve katılım hesaplarında brüt kazanç üzerinden yasal kesintiler yapılmaktadır:
Stopaj Oranı: 6 aya kadar olan TL vadeli mevduat hesaplarında yasal stopaj kesintisi %10 olarak uygulanır. Yukarıdaki tüm kazançlar brüt faizden %10 vergi düşülerek net ele geçen tutar üzerinden hesaplanmıştır.
Hesap İşletim Ücreti: Bireysel mevduat hesaplarında yasal düzenlemeler gereği hesap işletim ücreti veya benzeri periyodik komisyonlar alınmamaktadır.
Vadesiz Alt Limit Şartı (Gecelik / Tanışma Hesapları): Kiraz Hesap, VOV Hesap, Turuncu Hesap veya Oksijen Hesap gibi günlük faiz işleten bazı esnek hesap modellerinde, bankalar genellikle 5.000 TL ile 25.000 TL arasındaki bir tutarı "vadesiz bakiye" olarak kenarda tutabilmektedir. Bu hesapları tercih edecek yatırımcıların vadesiz alt limit koşullarını dikkate alması önerilir.