Mevduat faizlerinde yeni zirve: 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutması ve bankalar arasındaki mevduat rekabetinin artmasıyla birlikte vadeli hesap getirilerinde yeni oranlar belli oldu. Yüzde 46'yı bulan faiz oranlarıyla 2 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi, en düşük memur maaşı olan 61 bin TL bandına yaklaştı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Bankaların mevduat faizi yarışı birikimi olanların yüzünü güldürüyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası güncellenen oranlarla birlikte, 2 milyon TL'nin 32 günlük kazancı 61 bin TL'lik memur maaşı sınırına dayandı. Peki en yüksek getiriyi hangi banka sunuyor?

1 11
Türkiye Finans

Kâr Payı Oranı: %44
32 Günlük Net Kazanç: 63.649 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.063.649 TL

2 11
Akbank

Faiz Oranı: %43
32 Günlük Net Kazanç: 62.203 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.062.203 TL

3 11
Garanti BBVA

Faiz Oranı: %42
32 Günlük Net Kazanç: 60.756 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.060.756 TL

4 11
QNB

Faiz Oranı: %44,5
32 Günlük Net Kazanç: 59.545 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.059.545 TL

5 11
Odeabank

Faiz Oranı: %45
32 Günlük Net Kazanç: 58.586 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.058.586 TL

6 11
İş Bankası

Faiz Oranı: %40
32 Günlük Net Kazanç: 57.863 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.057.863 TL

7 11
Fibabanka

Faiz Oranı: %46
32 Günlük Net Kazanç: 56.561 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.056.561 TL

8 11
Yapı Kredi

Faiz Oranı: %43
32 Günlük Net Kazanç: 55.982 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.055.982 TL

9 11
  Halkbank

Faiz Oranı: %36
32 Günlük Net Kazanç: 52.077 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.052.077 TL

10 11
Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %33
32 Günlük Net Kazanç: 47.737 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.047.737 TL

11 11
