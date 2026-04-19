Mevduat faizlerinde yeni zirve: 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutması ve bankalar arasındaki mevduat rekabetinin artmasıyla birlikte vadeli hesap getirilerinde yeni oranlar belli oldu. Yüzde 46'yı bulan faiz oranlarıyla 2 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi, en düşük memur maaşı olan 61 bin TL bandına yaklaştı.
Bankaların mevduat faizi yarışı birikimi olanların yüzünü güldürüyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası güncellenen oranlarla birlikte, 2 milyon TL'nin 32 günlük kazancı 61 bin TL'lik memur maaşı sınırına dayandı. Peki en yüksek getiriyi hangi banka sunuyor?
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %44
32 Günlük Net Kazanç: 63.649 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.063.649 TL
Akbank
Faiz Oranı: %43
32 Günlük Net Kazanç: 62.203 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.062.203 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
32 Günlük Net Kazanç: 60.756 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.060.756 TL
QNB
Faiz Oranı: %44,5
32 Günlük Net Kazanç: 59.545 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.059.545 TL
Odeabank
Faiz Oranı: %45
32 Günlük Net Kazanç: 58.586 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.058.586 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %40
32 Günlük Net Kazanç: 57.863 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.057.863 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
32 Günlük Net Kazanç: 56.561 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.056.561 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
32 Günlük Net Kazanç: 55.982 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.055.982 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %36
32 Günlük Net Kazanç: 52.077 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.052.077 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %33
32 Günlük Net Kazanç: 47.737 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.047.737 TL