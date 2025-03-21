Mevduat faizlerinde yükseliş devam ediyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?
Yatırımcılar, mevduat faiz oranlarındaki güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Piyasalarda son iki günde yaşanan hareketlilik, faiz oranlarında yükselişi de beraberinde getirdi. 21 Mart 2025 Cuma günü itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranı yüzde 48 seviyesine ulaştı.
Son günlerde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, faiz oranlarında yukarı yönlü bir hareketi tetikledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalardaki hareketliliği kontrol altına almak için kritik tedbirleri devreye soktu.
Bu kapsamda, Para Politikası Kurulu (PPK) ara toplantısı düzenleyerek gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti. Ayrıca, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırıldı.
Mevduat faizlerindeki yükselişe paralel olarak gecelik TL faizi de artış gösterdi. Salı günü yüzde 42,02 seviyesinde olan gecelik TL faizi, çarşamba günü yüzde 43,63’e yükseldi.
TCMB'DEN SIKI PARA POLİTİKASI VURGUSU
TCMB tarafından yapılan açıklamada, finansal piyasalardaki gelişmelerin dikkatle takip edildiği ve gerektiğinde ek önlemler alınacağı ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.”
GÖZLER MEVDUAT FAİZLERİNE ÇEVRİLDİ
Bu gelişmelerin ardından yatırımcıların dikkatleri, bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarına çevrildi. Peki, 21 Mart 2025 itibarıyla hangi banka en yüksek mevduat faiz oranını sunuyor?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 21 Mart işlem gününde en yüksek mevduat faiz oranları şöyle:
Anadolubank: %48,00
Alternatif Bank: %47,00
Fibabanka: %47,00
Odea Bank: %46,00
ING Bank: %46,00
Bankalarca sunulan en yüksek faiz oranına göre 1 milyon TL’nin aylık getirisi şöyle:
Mevduat Tutarı: 1 milyon TL
Mevduat Oranı: %48,00
Mevduat Vadesi: 32 gün
Mevduat Getirisi: 35 bin 570 TL