Mevduat faizlerinde yükseliş devam ediyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?

Yatırımcılar, mevduat faiz oranlarındaki güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Piyasalarda son iki günde yaşanan hareketlilik, faiz oranlarında yükselişi de beraberinde getirdi. 21 Mart 2025 Cuma günü itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranı yüzde 48 seviyesine ulaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Mevduat faizlerinde yükseliş devam ediyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 1

Son günlerde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, faiz oranlarında yukarı yönlü bir hareketi tetikledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalardaki hareketliliği kontrol altına almak için kritik tedbirleri devreye soktu.

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Mevduat faizlerinde yükseliş devam ediyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 2

Bu kapsamda, Para Politikası Kurulu (PPK) ara toplantısı düzenleyerek gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti. Ayrıca, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırıldı. 

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Mevduat faizlerinde yükseliş devam ediyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 3

Mevduat faizlerindeki yükselişe paralel olarak gecelik TL faizi de artış gösterdi. Salı günü yüzde 42,02 seviyesinde olan gecelik TL faizi, çarşamba günü yüzde 43,63’e yükseldi. 

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Mevduat faizlerinde yükseliş devam ediyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 4

TCMB'DEN SIKI PARA POLİTİKASI VURGUSU

TCMB tarafından yapılan açıklamada, finansal piyasalardaki gelişmelerin dikkatle takip edildiği ve gerektiğinde ek önlemler alınacağı ifade edildi.

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Mevduat faizlerinde yükseliş devam ediyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 5

 Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.”

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Mevduat faizlerinde yükseliş devam ediyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 6

GÖZLER MEVDUAT FAİZLERİNE ÇEVRİLDİ

Bu gelişmelerin ardından yatırımcıların dikkatleri, bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarına çevrildi. Peki, 21 Mart 2025 itibarıyla hangi banka en yüksek mevduat faiz oranını sunuyor? 

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Mevduat faizlerinde yükseliş devam ediyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 7

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 21 Mart işlem gününde en yüksek mevduat faiz oranları şöyle:

Anadolubank: %48,00

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Mevduat faizlerinde yükseliş devam ediyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 8

 Alternatif Bank: %47,00

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Mevduat faizlerinde yükseliş devam ediyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 9

Fibabanka: %47,00

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Mevduat faizlerinde yükseliş devam ediyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 10

Odea Bank: %46,00

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Mevduat faizlerinde yükseliş devam ediyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 11

ING Bank: %46,00

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Mevduat faizlerinde yükseliş devam ediyor: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 12

Bankalarca sunulan en yüksek faiz oranına göre 1 milyon TL’nin aylık getirisi şöyle:

 Mevduat Tutarı: 1 milyon TL
 Mevduat Oranı: %48,00
 Mevduat Vadesi: 32 gün
 Mevduat Getirisi: 35 bin 570 TL

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