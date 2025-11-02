Mevduat faizlerinde zirve değişti! 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı!

Yatırımlarını mevduatta değerlendiren vatandaşlar, 2 Kasım 2025 itibarıyla bankaların 500 bin TL ve 1 milyon TL’ye uyguladığı faiz oranlarını yakından takip ediyor.

2 Kasım 2025 itibarıyla 500 bin TL için en yüksek faiz oranı %48, 1 milyon TL için ise %47 seviyesinde.

İşte güncel banka mevduat faiz oranları ve vade sonunda elde edilen getiriler…