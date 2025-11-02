Mevduat faizlerinde zirve değişti! 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı!
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalarda oranlar yeniden şekillendi. Bazı özel bankalar yüzde 47-48 bandında faiz oranlarıyla öne çıkıyor.
Yatırımlarını mevduatta değerlendiren vatandaşlar, 2 Kasım 2025 itibarıyla bankaların 500 bin TL ve 1 milyon TL’ye uyguladığı faiz oranlarını yakından takip ediyor.
2 Kasım 2025 itibarıyla 500 bin TL için en yüksek faiz oranı %48, 1 milyon TL için ise %47 seviyesinde.
İşte güncel banka mevduat faiz oranları ve vade sonunda elde edilen getiriler…
AKBANK
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL
TEB
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 15.215,87 TL
Vade Sonu Tutar: 515.215,87 TL
ING
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 14.688,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.688,11 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 14.284,93 TL
Vade Sonu Tutar: 514.284,93 TL
QNB
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 14.321,10 TL
Vade Sonu Tutar: 514.321,10 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 15.045,18 TL
Vade Sonu Tutar: 515.045,18 TL
ON PLUS
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 14.860,92 TL
Vade Sonu Tutar: 514.860,92 TL
FİBA BANKA
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 14.688,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.688,11 TL
CEPTE TEB
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 15.215,87 TL
Vade Sonu Tutar: 515.215,87 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 14.570,18 TL
Vade Sonu Tutar: 514.570,18 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 16.160,08 TL
Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 14.646,58 TL
Vade Sonu Tutar: 514.646,58 TL
💰 1 MİLYON TL’NİN AYLIK MEVDUAT GETİRİSİ
AKBANK
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
TEB
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 28.741,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL
ING
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 29.376,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.376,23 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 28.931,51 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL
QNB
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 27.665,75 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.665,75 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 29.458,57 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.458,57 TL
ON PLUS
Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 29.426,87 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.426,87 TL
CEPTE TEB
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 28.741,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 27.379,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.379,45 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 30.602,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 32.320,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %42,25
Net Kazanç: 30.558,90 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.558,90 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 29.293,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL
GARANTİ BANKASI
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 29.654,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL