Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu

Vatandaşlar enflasyon karşısında yatırımlarını korumak için mevduat faizlerine yöneliyor. Ancak Merkez Bankasının faiz indirim kararı sonrasında bankalar rakamlarını güncelledi. İşte 250 bin TL'nin aylık getirisi.

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Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini %47,50’ye indirmesi sonrası, bankalar da mevduat faiz oranlarını aşağı çekmeye başladı. %50 ve üzeri mevduat faizi sunan banka sayısı, 8’e kadar geriledi.

Yeni yıl itibarıyla %50’nin üzerindeki mevduat faiz oranlarının daha da düşmesi bekleniyor. Peki 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi kaç TL?

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Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 2

AKBANK

Faiz Oranı %47,50

Net Getiri 9.370 TL

Vade Sonu Tutar 259.370 TL

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Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 3

ODEA BANK

Faiz Oranı %53,00


Net Getiri 10.455 TL

Vade Sonu Tutar 260.455 TL

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Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 4

CEPTETEB

Faiz Oranı %53,00

Net Getiri 10.455 TL

Vade Sonu Tutar 260.455 TL

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Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 5

ONPLUS

Faiz Oranı %53,00

Net Getiri 10.455 TL

Vade Sonu Tutar 260.455 TL

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Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 6

FİBABANKA

Faiz Oranı%52,00

Net Getiri10.258 TL

Vade Sonu Tutar260.258 TL

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Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 7

GARANTİ

Faiz Oranı %45,00

Net Getiri 8.877 TL

Vade Sonu Tutar 258.877 TL

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Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 8

ENPARA

Faiz Oranı%41,50

Net Getiri8.186 TL

Vade Sonu Tutar258.186 TL

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Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 9

İŞBANKASI

Faiz Oranı%38,00

Net Getiri7.496 TL

Vade Sonu Tutar257.496 TL

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Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 10

INGBANK

Faiz Oranı%52,00

Net Getiri10.258 TL

Vade Sonu Tutar260.258 TL

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Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 11

DENİZBANK

Faiz Oranı%48,50

Net Getiri9.567 TL

Vade Sonu T

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Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 12

QNB

Faiz Oranı%47,50

Net Getiri9.370 TL

Vade Sonu Tutar259.370 TL

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Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 13

YAPIKREDİ

Faiz Oranı%45,25

Net Getiri8.926 TL

Vade Sonu Tutar258.926 TL

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