Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Vatandaşlar enflasyon karşısında yatırımlarını korumak için mevduat faizlerine yöneliyor. Ancak Merkez Bankasının faiz indirim kararı sonrasında bankalar rakamlarını güncelledi. İşte 250 bin TL'nin aylık getirisi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini %47,50’ye indirmesi sonrası, bankalar da mevduat faiz oranlarını aşağı çekmeye başladı. %50 ve üzeri mevduat faizi sunan banka sayısı, 8’e kadar geriledi.
Yeni yıl itibarıyla %50’nin üzerindeki mevduat faiz oranlarının daha da düşmesi bekleniyor. Peki 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi kaç TL?
AKBANK
Faiz Oranı %47,50
Net Getiri 9.370 TL
Vade Sonu Tutar 259.370 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı %53,00
Net Getiri 10.455 TL
Vade Sonu Tutar 260.455 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı %53,00
Net Getiri 10.455 TL
Vade Sonu Tutar 260.455 TL
ONPLUS
Faiz Oranı %53,00
Net Getiri 10.455 TL
Vade Sonu Tutar 260.455 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı%52,00
Net Getiri10.258 TL
Vade Sonu Tutar260.258 TL
GARANTİ
Faiz Oranı %45,00
Net Getiri 8.877 TL
Vade Sonu Tutar 258.877 TL
ENPARA
Faiz Oranı%41,50
Net Getiri8.186 TL
Vade Sonu Tutar258.186 TL
İŞBANKASI
Faiz Oranı%38,00
Net Getiri7.496 TL
Vade Sonu Tutar257.496 TL
INGBANK
Faiz Oranı%52,00
Net Getiri10.258 TL
Vade Sonu Tutar260.258 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı%48,50
Net Getiri9.567 TL
Vade Sonu T
QNB
Faiz Oranı%47,50
Net Getiri9.370 TL
Vade Sonu Tutar259.370 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı%45,25
Net Getiri8.926 TL
Vade Sonu Tutar258.926 TL