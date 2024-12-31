Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini %47,50’ye indirmesi sonrası, bankalar da mevduat faiz oranlarını aşağı çekmeye başladı. %50 ve üzeri mevduat faizi sunan banka sayısı, 8’e kadar geriledi.

Yeni yıl itibarıyla %50’nin üzerindeki mevduat faiz oranlarının daha da düşmesi bekleniyor. Peki 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi kaç TL?