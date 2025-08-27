Mevduat oranları değişti! 100 bin TL’nin aylık getirisi banka banka açıklandı

Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından bankaların mevduat faiz oranları değişti. Yıllık faizler yüzde 36-49 aralığına geriledi. Peki 100 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar ve getiriler…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Mevduat oranları değişti! 100 bin TL’nin aylık getirisi banka banka açıklandı - Resim: 1

100 BİN TL’NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ

Merkez Bankası’nın indirim kararı sonrası bankalar mevduat faizlerini güncelledi. Önceden yüzde 48-50 seviyesinde seyreden oranlar, yüzde 36-49 bandına geriledi. Bankadan bankaya farklılık gösteren faizler, yatırılan tutara göre de değişiyor.

Mevduat oranları değişti! 100 bin TL’nin aylık getirisi banka banka açıklandı - Resim: 2

İŞ BANKASI

Faiz oranı: %36

Net kazanç: 2 bin 604 TL
Vade sonu: 102 bin 604 TL

Mevduat oranları değişti! 100 bin TL’nin aylık getirisi banka banka açıklandı - Resim: 3

GETİRFİNANS

Faiz oranı: %40

Net kazanç: 2 bin 459 TL
Vade sonu: 102 bin 459 TL

Mevduat oranları değişti! 100 bin TL’nin aylık getirisi banka banka açıklandı - Resim: 4

ENPARA.COM

Faiz oranı: %40

Net kazanç: 2 bin 893 TL
Vade sonu: 102 bin 893 TL

Mevduat oranları değişti! 100 bin TL’nin aylık getirisi banka banka açıklandı - Resim: 5

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: %43,5

Net kazanç: 3 bin 146 TL
Vade sonu: 103 bin 146 TL

Mevduat oranları değişti! 100 bin TL’nin aylık getirisi banka banka açıklandı - Resim: 6

ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: %44

Net kazanç: 3 bin 182 TL
Vade sonu: 103 bin 182 TL

Mevduat oranları değişti! 100 bin TL’nin aylık getirisi banka banka açıklandı - Resim: 7

AKBANK

Faiz oranı: %45

Net kazanç: 3 bin 307 TL
Vade sonu: 103 bin 307 TL

Mevduat oranları değişti! 100 bin TL’nin aylık getirisi banka banka açıklandı - Resim: 8

YAPI KREDİ

Faiz oranı: %45

Net kazanç: 3 bin 307 TL
Vade sonu: 103 bin 307 TL

Mevduat oranları değişti! 100 bin TL’nin aylık getirisi banka banka açıklandı - Resim: 9

DENİZBANK

Faiz oranı: %45

Net kazanç: 3 bin 255 TL
Vade sonu: 103 bin 255 TL

Mevduat oranları değişti! 100 bin TL’nin aylık getirisi banka banka açıklandı - Resim: 10

QNB FİNANSBANK

Faiz oranı: %45

Net kazanç: 2 bin 767 TL
Vade sonu: 102 bin 767 TL

Mevduat oranları değişti! 100 bin TL’nin aylık getirisi banka banka açıklandı - Resim: 11

HSBC

Faiz oranı: %46

Net kazanç: 2 bin 367 TL
Vade sonu: 102 bin 367 TL

Mevduat oranları değişti! 100 bin TL’nin aylık getirisi banka banka açıklandı - Resim: 12

CEPTETEB

Faiz oranı: %46

Net kazanç: 3 bin 381 TL
Vade sonu: 103 bin 381 TL

Mevduat oranları değişti! 100 bin TL’nin aylık getirisi banka banka açıklandı - Resim: 13

ODEA BANK

Faiz oranı: %47

Net kazanç: 2 bin 776 TL
Vade sonu: 102 bin 776 TL

Mevduat oranları değişti! 100 bin TL’nin aylık getirisi banka banka açıklandı - Resim: 14

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: %49

Net kazanç: 2 bin 885 TL
Vade sonu: 102 bin 885 TL

Kaynak: Ekonomim

