Mevduat oranları değişti! 100 bin TL’nin aylık getirisi banka banka açıklandı
Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından bankaların mevduat faiz oranları değişti. Yıllık faizler yüzde 36-49 aralığına geriledi. Peki 100 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar ve getiriler…
100 BİN TL’NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ
Merkez Bankası’nın indirim kararı sonrası bankalar mevduat faizlerini güncelledi. Önceden yüzde 48-50 seviyesinde seyreden oranlar, yüzde 36-49 bandına geriledi. Bankadan bankaya farklılık gösteren faizler, yatırılan tutara göre de değişiyor.
İŞ BANKASI
Faiz oranı: %36
Net kazanç: 2 bin 604 TL
Vade sonu: 102 bin 604 TL
GETİRFİNANS
Faiz oranı: %40
Net kazanç: 2 bin 459 TL
Vade sonu: 102 bin 459 TL
ENPARA.COM
Faiz oranı: %40
Net kazanç: 2 bin 893 TL
Vade sonu: 102 bin 893 TL
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: %43,5
Net kazanç: 3 bin 146 TL
Vade sonu: 103 bin 146 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz oranı: %44
Net kazanç: 3 bin 182 TL
Vade sonu: 103 bin 182 TL
AKBANK
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 3 bin 307 TL
Vade sonu: 103 bin 307 TL
YAPI KREDİ
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 3 bin 307 TL
Vade sonu: 103 bin 307 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 3 bin 255 TL
Vade sonu: 103 bin 255 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 2 bin 767 TL
Vade sonu: 102 bin 767 TL
HSBC
Faiz oranı: %46
Net kazanç: 2 bin 367 TL
Vade sonu: 102 bin 367 TL
CEPTETEB
Faiz oranı: %46
Net kazanç: 3 bin 381 TL
Vade sonu: 103 bin 381 TL
ODEA BANK
Faiz oranı: %47
Net kazanç: 2 bin 776 TL
Vade sonu: 102 bin 776 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: %49
Net kazanç: 2 bin 885 TL
Vade sonu: 102 bin 885 TL
Kaynak: Ekonomim