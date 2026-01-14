Mevduat yarışında kartlar yeniden dağıtıldı: İşte 1.5 milyon TL’nin aylık getirisi

Bankalarda faiz oranları güncellendi, tasarruf sahiplerinin iştahı kabardı. 1.500.000 TL gibi bir birikimi olanlar için aylık kazanç kapısı sonuna kadar aralandı. "Paramı nerede değerlendirmeliyim?" diye düşünenler dikkat, işte o dudak uçuklatan liste...

Ekonomideki hareketlilik devam ederken, nakit parasını enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşlar için en güvenli liman yine vadeli mevduat hesapları oldu.

1.500.000 TL'lik bir birikimin 32 günlük getirisi, birçok yatırım aracını geride bırakmış durumda. Ancak bankalar arasındaki makas giderek açılıyor; doğru bankayı seçenler ay sonunda binlerce lira daha fazla kazanıyor. Vatandaşlar ise kuruşu kuruşuna en yüksek getiriyi hangi bankanın verdiğini araştırıyor.

İşte bankalar ve 1.500.000 TL için 32 günlük güncel kazanç tablosu:

Garanti BBVA
Faiz oranı: %39,5
Aylık getiri: 42.854,79 TL
Vade sonu tutar: 1.542.854,79 TL

Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 42.986,24 TL
Vade sonu tutar: 1.542.986,24 TL

Fibabanka
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 48.480,23 TL
Vade sonu tutar: 1.548.480,23 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 48.480,23 TL
Vade sonu tutar: 1.548.480,23 TL

CEPTETEB
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 48.480,23 TL
Vade sonu tutar: 1.548.480,23 TL

HSBC
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 48.480,23 TL
Vade sonu tutar: 1.548.480,23 TL

getirfinans
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 41.836,20 TL
Vade sonu tutar: 1.541.836,20 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 47.361,73 TL
Vade sonu tutar: 1.547.361,73 TL

Yapı Kredi
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 43.572,80 TL
Vade sonu tutar: 1.543.572,80 TL

ING
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 46.802,78 TL
Vade sonu tutar: 1.546.802,78 TL

DenizBank
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 45.024,66 TL
Vade sonu tutar: 1.545.024,66 TL

QNB
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 44.482,19 TL
Vade sonu tutar: 1.544.482,19 TL

Akbank
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 43.939,73 TL
Vade sonu tutar: 1.543.939,73 TL

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 43.397,26 TL
Vade sonu tutar: 1.543.397,26 TL

Enpara.com
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 43.397,26 TL
Vade sonu tutar: 1.543.397,26 TL

Hayat Finans
Kâr payı oranı: %39,92
Aylık getiri: 43.310,47 TL
Vade sonu tutar: 1.543.310,47 TL

İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 42.312,33 TL
Vade sonu tutar: 1.542.312,33 TL

VakıfBank
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 46.652,05 TL
Vade sonu tutar: 1.546.652,05 TL

Halkbank
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 41.227,40 TL
Vade sonu tutar: 1.541.227,40 TL

