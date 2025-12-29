Mevduat yarışında son durum: 750 bin TL için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel liste
Mevduat faizlerinde rekabet kızışırken, elinde nakit parası olan vatandaşlar en yüksek getiriyi sunan bankaları yakın takibe aldı. Kenarda 750 bin lirası olan bir yatırımcının 32 gün sonunda cebine girecek net rakam belli oldu. İşte banka banka güncel faiz oranları ve kazanç tablosu...
Ekonomideki dalgalanmalar ve Merkez Bankası'nın faiz politikaları sonrasında bankalar arası rekabet yeni bir boyuta taşındı. Vatandaşlar, ellerindeki birikimi enflasyon karşısında korumak ve ek gelir elde etmek amacıyla vadeli mevduat hesaplarına yönelirken, bankaların sunduğu oranlar her geçen gün güncelleniyor.
İşte bankalar ve 750.000 TL için sundukları 32 günlük kazanç tablosu:
Fibabanka
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 24.799,75 TL
Vade sonu tutar: 774.799,75 TL
CEPTETEB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 24.799,75 TL
Vade sonu tutar: 774.799,75 TL
HSBC
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 24.799,75 TL
Vade sonu tutar: 774.799,75 TL
Odea Bank
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 20.718,94 TL
Vade sonu tutar: 770.718,94 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 24.799,75 TL
Vade sonu tutar: 774.799,75 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 22.300,90 TL
Vade sonu tutar: 772.300,90 TL
ING
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 21.816,10 TL
Vade sonu tutar: 771.816,10 TL
QNB
Faiz oranı: %43,25
Aylık getiri: 21.584,71 TL
Vade sonu tutar: 771.584,71 TL
getirfinans
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 21.154,91 TL
Vade sonu tutar: 771.154,91 TL
VakıfBank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 22.783,56 TL
Vade sonu tutar: 772.783,56 TL
DenizBank
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 21.969,86 TL
Vade sonu tutar: 771.969,86 TL
Akbank
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 21.969,86 TL
Vade sonu tutar: 771.969,86 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 21.156,16 TL
Vade sonu tutar: 771.156,16 TL
Enpara.com
Faiz oranı: %38,5
Aylık getiri: 20.884,93 TL
Vade sonu tutar: 770.884,93 TL