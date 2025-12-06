Mevduatta altın dönem: Hangi banka daha çok kazandırıyor? 3 milyon TL’nin 32 günlük getirisi tek tek hesaplandı

3.000.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatırmak isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve beklenen getiriler büyük ilgi topluyor. Peki hangi banka en yüksek kazancı sağlıyor? İşte 32 günlük vadede bankaların güncel kazanç tablosu…

Faiz oranlarının yeniden yükselişe geçtiği dönemde, yüksek bakiyeli mevduatlar için 32 günlük kazanç hesaplamaları yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor

Bankalar arasındaki rekabet artarken, 3.000.000 TL için sunulan faiz oranları ve vade sonunda elde edilecek net kazançlar dikkat çekiyor.

İşte banka banka 3 milyon TL'nin aylık getirisi:

TEB

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 91.295,21 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.295,21 TL

ING

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 91.802,41 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.802,41 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 85.709,59 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.709,59 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 89.711,94 TL
Vade Sonu Tutar: 3.089.711,94 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 92.985,86 TL
Vade Sonu Tutar: 3.092.985,86 TL

HSBC

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 99.041,55 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.041,55 TL

Odea

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 84.424,12 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.424,12 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 89.279,10 TL
Vade Sonu Tutar: 3.089.279,10 TL

QNB

Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 86.414,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.086.414,79 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 91.676,71 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.676,71 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 88.964,38 TL
Vade Sonu Tutar: 3.088.964,38 TL

GetirFinans

Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 81.550,68 TL
Vade Sonu Tutar: 3.081.550,68 TL

Akbank

Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 88.964,38 TL
Vade Sonu Tutar: 3.088.964,38 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 88.964,38 TL
Vade Sonu Tutar: 3.088.964,38 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 82.454,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.454,79 TL

VakıfBank

Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 49.906,85 TL
Vade Sonu Tutar: 3.049.906,85 TL

