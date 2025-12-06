Mevduatta altın dönem: Hangi banka daha çok kazandırıyor? 3 milyon TL’nin 32 günlük getirisi tek tek hesaplandı
3.000.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatırmak isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve beklenen getiriler büyük ilgi topluyor. Peki hangi banka en yüksek kazancı sağlıyor? İşte 32 günlük vadede bankaların güncel kazanç tablosu…
Faiz oranlarının yeniden yükselişe geçtiği dönemde, yüksek bakiyeli mevduatlar için 32 günlük kazanç hesaplamaları yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor
Bankalar arasındaki rekabet artarken, 3.000.000 TL için sunulan faiz oranları ve vade sonunda elde edilecek net kazançlar dikkat çekiyor.
İşte banka banka 3 milyon TL'nin aylık getirisi:
TEB
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 91.295,21 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.295,21 TL
ING
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 91.802,41 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.802,41 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 85.709,59 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.709,59 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 89.711,94 TL
Vade Sonu Tutar: 3.089.711,94 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 92.985,86 TL
Vade Sonu Tutar: 3.092.985,86 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 99.041,55 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.041,55 TL
Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 84.424,12 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.424,12 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 89.279,10 TL
Vade Sonu Tutar: 3.089.279,10 TL
QNB
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 86.414,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.086.414,79 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 91.676,71 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.676,71 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 88.964,38 TL
Vade Sonu Tutar: 3.088.964,38 TL
GetirFinans
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 81.550,68 TL
Vade Sonu Tutar: 3.081.550,68 TL
Akbank
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 88.964,38 TL
Vade Sonu Tutar: 3.088.964,38 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 88.964,38 TL
Vade Sonu Tutar: 3.088.964,38 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 82.454,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.454,79 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 49.906,85 TL
Vade Sonu Tutar: 3.049.906,85 TL