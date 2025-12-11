Mevduatta büyük rekabet! 200 bin TL 32 günde ne kazandırıyor?
Mevduatta yüksek getiri arayanların merak ettiği “200.000 TL 32 günde ne kazandırır?” sorusu yanıt buldu. Bankaların güncel faiz oranları ve vade sonu tutarları dikkat çekici farklar ortaya koyuyor. İşte banka banka 200 bin TL'nin aylık getirisi...
Mevduat faizlerindeki yükseliş, tasarruf sahiplerinin kısa vadeli hesaplara yönelmesine yol açarken 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi sıkça araştırılan finans konuları arasında yer almaya başladı. Bankaların sunduğu avantajlı hoş geldin oranları ve standart vadeli hesap faizleri karşılaştırıldığında, getiriler arasındaki fark dikkat çekiyor.
Bazı bankalar günlük vadeli hesaplarla esnek kullanım sunarken, bazıları standart vadeli hesaplarda daha yüksek oranlarla öne çıkıyor.
ING
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 6.255,41 TL
Vade Sonu Tutar: 206.255,41 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 5.641,64 TL
Vade Sonu Tutar: 205.641,64 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 6.153,59 TL
Vade Sonu Tutar: 206.153,59 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 6.170,88 TL
Vade Sonu Tutar: 206.170,88 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 5.917,28 TL
Vade Sonu Tutar: 205.917,28 TL
TEB
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 5.748,22 TL
Vade Sonu Tutar: 205.748,22 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 5.621,28 TL
Vade Sonu Tutar: 205.621,28 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 5.951,94 TL
Vade Sonu Tutar: 205.951,94 TL
GetirFinans (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 5.494,43 TL
Vade Sonu Tutar: 205.494,43 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 5.979,23 TL
Vade Sonu Tutar: 205.979,23 TL
QNB (Kazandıran Günlük Hesap)
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 5.820,66 TL
Vade Sonu Tutar: 205.820,66 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 6.003,29 TL
Vade Sonu Tutar: 206.003,29 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: %41,03
Aylık Getiri: 5.935,3 TL
Vade Sonu Tutar: 205.935,3 TL
Akbank
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 5.930,96 TL
Vade Sonu Tutar: 205.930,96 TL