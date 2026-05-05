Mevduatta faiz yarışı kızıştı: 500 Bin TL’ye ayda ne kadar faiz veriliyor?
TL mevduat hesaplarına yönelen yatırımcılar için bankalar arasındaki rekabet kızışmaya devam ediyor. 5 Mayıs 2026 itibarıyla güncellenen faiz oranları, 500 bin TL gibi bir birikimin aylık getirisini adeta bir maaş seviyesine taşıdı.
İşte en düşükten en yükseğe, bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve 32 günlük getiri tablosu.
500 BİN TL’NİN 32 GÜNLÜK NET GETİRİ LİSTESİ
Aşağıdaki veriler, 500.000 TL tutarındaki ana paranın 32 günlük vade sonunda sağlayacağı net kazançları ve ulaşacağı toplam bakiyeyi göstermektedir:
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 16.907 TL
Vade Sonu Toplam: 516.907 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 16.533 TL
Vade Sonu Toplam: 516.533 TL
ALTERNATİF BANK / TEB / ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14.090 TL - 14.880 TL arası
Vade Sonu Toplam: Yaklaşık 514.880 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44,25
Net Kazanç: 14.082 TL
Vade Sonu Toplam: 514.082 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 13.893 TL
Vade Sonu Toplam: 513.893 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 15.370 TL
Vade Sonu Toplam: 515.370 TL
AKBANK / GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15.189 TL - 15.415 TL arası
Vade Sonu Toplam: Yaklaşık 515.400 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 15.008 TL
Vade Sonu Toplam: 515.008 TL
DENİZBANK / N KOLAY
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 15.042 TL - 15.505 TL arası
Vade Sonu Toplam: Yaklaşık 515.500 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 14.466 TL
Vade Sonu Toplam: 514.466 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 14.285 TL
Vade Sonu Toplam: 514.285 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14.104 TL
Vade Sonu Toplam: 514.104 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13.381 TL
Vade Sonu Toplam: 513.381 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12.658 TL
Vade Sonu Toplam: 512.658 TL
YATIRIMCILARIN DİKKATİNE
Bankaların sunduğu bu oranlar, genellikle "hoş geldin faizi" veya "yeni müşteri" kampanyaları kapsamında değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca net kazanç tutarları, stopaj (vergi) kesintileri ve bankanın o günkü anlık güncellemesine göre ufak farklılıklar içerebilir.
Yatırım yapmadan önce ilgili bankanın mobil uygulaması veya şubesi üzerinden güncel "kişiye özel" oranı teyit etmekte fayda var.