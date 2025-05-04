Mevduatta faizler zirveye tırmandı! 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı

Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası bankalar yüksek faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Peki 4,5 milyon TL'si olan biri 1 ayda ne kadar kazanıyor? İşte 4 Mayıs 2025 itibarıyla en güncel mevduat faiz oranları ve bankalara göre getiriler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Mevduatta faizler zirveye tırmandı! 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasının ardından, bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelleyerek rekabeti kızıştırdı. Özellikle yüksek tutarlı mevduatlarda, 1 aylık (32 günlük) vadeli hesaplar için faiz oranları rekor seviyelere ulaştı.

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Mevduatta faizler zirveye tırmandı! 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 2

4 Mayıs 2025 itibarıyla birçok banka, 1 aylık vadeli mevduatlara %50 ile %52 arasında değişen faiz oranları sunmaya başladı. Kısa vadede yüksek getiri arayan yatırımcılar için bu oranlar cazip fırsatlar sunuyor.

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Mevduatta faizler zirveye tırmandı! 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 3

Güncellenen oranlara göre, 4,5 milyon TL’lik birikimini bankada 32 gün vadeli olarak değerlendiren bir yatırımcının elde edeceği net faiz getirisi banka banka farklılık gösteriyor.

İşte 4.5 milyon TL'nin 1 aylık net faiz getirisi:

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Mevduatta faizler zirveye tırmandı! 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 4.659.288 TL
Net Kazanç 159.288 TL

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Mevduatta faizler zirveye tırmandı! 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 5

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı %38.25
Vade Sonu Tutar 4.628.268 TL
Net Kazanç 128.268 TL

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Mevduatta faizler zirveye tırmandı! 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 6

AKBANK

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 4.662.641 TL
Net Kazanç 162.641 TL

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Mevduatta faizler zirveye tırmandı! 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 7

ODEA

Faiz Oranı %48
Vade Sonu Tutar 4.660.964 TL
Net Kazanç 160.964 TL

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Mevduatta faizler zirveye tırmandı! 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 8

ING

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 4.660.964 TL
Net Kazanç 160.964 TL

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Mevduatta faizler zirveye tırmandı! 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 9

FİBABANKA

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 4.664.318 TL
Net Kazanç 160.964 TL

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Mevduatta faizler zirveye tırmandı! 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 10

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 37
Vade Sonu Tutar 4.624.077 TL
Net Kazanç 117.742 TL

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Mevduatta faizler zirveye tırmandı! 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 11

DENİZBANK

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 4.662.641 TL

Net Kazanç 162.641 TL

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Mevduatta faizler zirveye tırmandı! 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 12

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 4.674.378 TL
Net Kazanç 174.378 TL

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Mevduatta faizler zirveye tırmandı! 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 13

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 4.662.641 TL
Net Kazanç 162.641 TL

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Mevduatta faizler zirveye tırmandı! 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 14

ENPARA

Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 4.655.934 TL
Net Kazanç 155.934 TL

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Mevduatta faizler zirveye tırmandı! 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 15

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 4.600.603 TL
Net Kazanç 100.603 TL

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Mevduatta faizler zirveye tırmandı! 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 16

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 4.614.989 TL
Net Kazanç 114.989 TL

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Mevduatta faizler zirveye tırmandı! 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 17

ZİRAAT BANKASI 

Faiz Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 4.611.703 TL
Net Kazanç 111.703 TL

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