Mevduatta faizler zirveye tırmandı! 4,5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı
Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası bankalar yüksek faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Peki 4,5 milyon TL'si olan biri 1 ayda ne kadar kazanıyor? İşte 4 Mayıs 2025 itibarıyla en güncel mevduat faiz oranları ve bankalara göre getiriler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasının ardından, bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelleyerek rekabeti kızıştırdı. Özellikle yüksek tutarlı mevduatlarda, 1 aylık (32 günlük) vadeli hesaplar için faiz oranları rekor seviyelere ulaştı.
4 Mayıs 2025 itibarıyla birçok banka, 1 aylık vadeli mevduatlara %50 ile %52 arasında değişen faiz oranları sunmaya başladı. Kısa vadede yüksek getiri arayan yatırımcılar için bu oranlar cazip fırsatlar sunuyor.
Güncellenen oranlara göre, 4,5 milyon TL’lik birikimini bankada 32 gün vadeli olarak değerlendiren bir yatırımcının elde edeceği net faiz getirisi banka banka farklılık gösteriyor.
İşte 4.5 milyon TL'nin 1 aylık net faiz getirisi:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 4.659.288 TL
Net Kazanç 159.288 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı %38.25
Vade Sonu Tutar 4.628.268 TL
Net Kazanç 128.268 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 4.662.641 TL
Net Kazanç 162.641 TL
ODEA
Faiz Oranı %48
Vade Sonu Tutar 4.660.964 TL
Net Kazanç 160.964 TL
ING
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 4.660.964 TL
Net Kazanç 160.964 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 4.664.318 TL
Net Kazanç 160.964 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 37
Vade Sonu Tutar 4.624.077 TL
Net Kazanç 117.742 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 4.662.641 TL
Net Kazanç 162.641 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 4.674.378 TL
Net Kazanç 174.378 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 4.662.641 TL
Net Kazanç 162.641 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 4.655.934 TL
Net Kazanç 155.934 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 4.600.603 TL
Net Kazanç 100.603 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 4.614.989 TL
Net Kazanç 114.989 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 4.611.703 TL
Net Kazanç 111.703 TL