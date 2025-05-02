Mevduatta yeni zirve: 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu
Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’ya yükseltmesinin ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını yukarı çekti.
24 Nisan itibarıyla birçok banka, vadeli mevduatta yüzde 50’ye kadar faiz oranı sunarken, 200 bin TL’si olan bir yatırımcının 32 günlük net kazancı 7.452 TL’ye kadar çıkabiliyor.
En yüksek faiz veren bankalar arasında TEB ve Alternatif Bank öne çıkıyor.
Her iki banka da yüzde 50 faiz oranı ile 200 bin TL’ye bir ayda 7.452 TL net kazanç sağlıyor.
Şekerbank ve Odea Bank ise yüzde 49 faiz oranıyla 7.303 TL gelir sunuyor.
Onları, yüzde 48,5 faiz oranıyla 7.228 TL kazanç sağlayan DenizBank, ON Plus ve Türkiye Finans (kâr payı) takip ediyor.
Fibabanka ile QNB Finansbank ise yüzde 48 faizle 7.154 TL, Akbank yüzde 47,5 faizle 7.079 TL getiri sağlıyor.
Garanti BBVA, ING, Getir Finans ve N Kolay ise yüzde 47 faizle 7.005 TL kazandırıyor.
Enpara’nın faiz oranı yüzde 42,5 seviyesinde bulunurken, 200 bin TL’ye bir ayda sağladığı net kazanç 6.334 TL.
Kamu bankaları arasında ise Halkbank yüzde 40 faiz oranıyla 5.962 TL, İş Bankası yüzde 39,5 ile 5.887 TL, Yapı Kredi ise yüzde 37 ile 5.515 TL kazandırıyor.
Katılım bankalarında ise Vakıf Katılım yüzde 34,36 kâr oranıyla 5.121 TL, Albaraka Türk ise yüzde 33,47 oranla 4.988 TL kazanç sağlıyor.
Listenin sonunda ise Ziraat Bankası yer alıyor. Banka, yüzde 32 faiz oranıyla 200 bin TL’ye bir ayda yalnızca 4.769 TL getiri sunuyor.