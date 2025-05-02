Mevduatta yeni zirve: 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’ya yükseltmesinin ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını yukarı çekti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Mevduatta yeni zirve: 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 1

 24 Nisan itibarıyla birçok banka, vadeli mevduatta yüzde 50’ye kadar faiz oranı sunarken, 200 bin TL’si olan bir yatırımcının 32 günlük net kazancı 7.452 TL’ye kadar çıkabiliyor.

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Mevduatta yeni zirve: 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 2

En yüksek faiz veren bankalar arasında TEB ve Alternatif Bank öne çıkıyor. 

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Mevduatta yeni zirve: 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 3

Her iki banka da yüzde 50 faiz oranı ile 200 bin TL’ye bir ayda 7.452 TL net kazanç sağlıyor.

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Mevduatta yeni zirve: 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 4

Şekerbank ve Odea Bank ise yüzde 49 faiz oranıyla 7.303 TL gelir sunuyor. 

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Mevduatta yeni zirve: 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 5

Onları, yüzde 48,5 faiz oranıyla 7.228 TL kazanç sağlayan DenizBank, ON Plus ve Türkiye Finans (kâr payı) takip ediyor.

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Mevduatta yeni zirve: 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 6

Fibabanka ile QNB Finansbank ise yüzde 48 faizle 7.154 TL, Akbank yüzde 47,5 faizle 7.079 TL getiri sağlıyor.

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Mevduatta yeni zirve: 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 7

Garanti BBVA, ING, Getir Finans ve N Kolay ise yüzde 47 faizle 7.005 TL kazandırıyor.

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Mevduatta yeni zirve: 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 8

Enpara’nın faiz oranı yüzde 42,5 seviyesinde bulunurken, 200 bin TL’ye bir ayda sağladığı net kazanç 6.334 TL.

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Mevduatta yeni zirve: 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 9

Kamu bankaları arasında ise Halkbank yüzde 40 faiz oranıyla 5.962 TL, İş Bankası yüzde 39,5 ile 5.887 TL, Yapı Kredi ise yüzde 37 ile 5.515 TL kazandırıyor.

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Mevduatta yeni zirve: 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 10

Katılım bankalarında ise Vakıf Katılım yüzde 34,36 kâr oranıyla 5.121 TL, Albaraka Türk ise yüzde 33,47 oranla 4.988 TL kazanç sağlıyor.

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Mevduatta yeni zirve: 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 11

Listenin sonunda ise Ziraat Bankası yer alıyor. Banka, yüzde 32 faiz oranıyla 200 bin TL’ye bir ayda yalnızca 4.769 TL getiri sunuyor.

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