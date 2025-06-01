Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı!

Faiz oranlarındaki bu yükseliş, özellikle yüksek tasarruf sahiplerinin ilgisini çekti. 1 milyon TL gibi yüklü birikimlerin 32 günlük getirisi merak konusu olurken, yatırımcılar en yüksek faizi hangi bankanın sunduğunu araştırıyor.