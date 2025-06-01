Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı!
Merkez Bankası’nın faiz artırımı ve TL’ye dönüşü teşvik eden politikaları sonrası mevduat faizlerinde dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Peki, hangi banka en yüksek faizi veriyor? İşte milyonluk birikimin güncel getirisi…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinde yaptığı artış ve dövizden TL’ye geçişi destekleyen adımlar, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını ciddi şekilde yukarı çekti. Haziran 2025 itibarıyla birçok banka 1 ay vadeli TL mevduatlarda faiz oranını yüzde 53 seviyesine kadar yükseltti.
Faiz oranlarındaki bu yükseliş, özellikle yüksek tasarruf sahiplerinin ilgisini çekti. 1 milyon TL gibi yüklü birikimlerin 32 günlük getirisi merak konusu olurken, yatırımcılar en yüksek faizi hangi bankanın sunduğunu araştırıyor.
1 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?
İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi:
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 1.026.082 TL
Net Kazanç 26.082 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 1.029.436 TL
Net Kazanç 29.436 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 1.036.515 TL
Net Kazanç 36.515 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 1.038.005 TL
Net Kazanç 38.005
HALKBANK
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 1.031.299 TL
Net Kazanç 31.299 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 1.036.142 TL
Net Kazanç 36.142 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 1.036.515 TL
Net Kazanç 36.515 TL
ODEA
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 1.038.005 TL
Net Kazanç 38.005 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 49,5
Vade Sonu Tutar 1.036.888 TL
Net Kazanç 36.888 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 1.038.751 TL
Net Kazanç 38.751 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 1.039.496 TL
Net Kazanç 39.496 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 49,5
Vade Sonu Tutar 1.036.888 TL
Net Kazanç 36.888 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 44,5
Vade Sonu Tutar 1.033.162 TL
Net Kazanç 33.162 TL
TEB
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 1.038.751 TL
Net Kazanç 38.751 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı % 53
Vade Sonu Tutar 1.039.496 TL
Net Kazanç 39.496 TL
ALBARAKA
Kâr Payı % 33,31
Vade Sonu Tutar 1.024.823 TL
Net Kazanç 24.823 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı % 34,29
Vade Sonu Tutar 1.025.553 TL
Net Kazanç 25.553 TL