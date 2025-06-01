Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı!

Merkez Bankası’nın faiz artırımı ve TL’ye dönüşü teşvik eden politikaları sonrası mevduat faizlerinde dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Peki, hangi banka en yüksek faizi veriyor? İşte milyonluk birikimin güncel getirisi…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinde yaptığı artış ve dövizden TL’ye geçişi destekleyen adımlar, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını ciddi şekilde yukarı çekti. Haziran 2025 itibarıyla birçok banka 1 ay vadeli TL mevduatlarda faiz oranını yüzde 53 seviyesine kadar yükseltti.

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Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 2

Faiz oranlarındaki bu yükseliş, özellikle yüksek tasarruf sahiplerinin ilgisini çekti. 1 milyon TL gibi yüklü birikimlerin 32 günlük getirisi merak konusu olurken, yatırımcılar en yüksek faizi hangi bankanın sunduğunu araştırıyor.

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Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 3

1 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?

İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi:

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Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 4

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 35

Vade Sonu Tutar 1.026.082 TL

Net Kazanç 26.082 TL

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Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 5

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5

Vade Sonu Tutar 1.029.436 TL

Net Kazanç 29.436 TL

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Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 6

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 49

Vade Sonu Tutar 1.036.515 TL

Net Kazanç 36.515 TL

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Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 7

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 51

Vade Sonu Tutar 1.038.005 TL

Net Kazanç 38.005

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Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 8

HALKBANK

Faiz Oranı % 42

Vade Sonu Tutar 1.031.299 TL

Net Kazanç 31.299 TL

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Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 9

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 48,5

Vade Sonu Tutar 1.036.142 TL

Net Kazanç 36.142 TL

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Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 10

AKBANK

Faiz Oranı % 49

Vade Sonu Tutar 1.036.515 TL

Net Kazanç 36.515 TL

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Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 11

ODEA

Faiz Oranı % 51

Vade Sonu Tutar 1.038.005 TL

Net Kazanç 38.005 TL

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Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 12

DENİZBANK

Faiz Oranı % 49,5

Vade Sonu Tutar 1.036.888 TL

Net Kazanç 36.888 TL

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Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 13

FİBABANKA

Faiz Oranı % 52

Vade Sonu Tutar 1.038.751 TL

Net Kazanç 38.751 TL

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Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 14

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 53

Vade Sonu Tutar 1.039.496 TL

Net Kazanç 39.496 TL

14 20
Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 15

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 49,5

Vade Sonu Tutar 1.036.888 TL

Net Kazanç 36.888 TL

15 20
Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 16

ENPARA

Faiz Oranı % 44,5

Vade Sonu Tutar 1.033.162 TL

Net Kazanç 33.162 TL

16 20
Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 17

TEB

Faiz Oranı % 52

Vade Sonu Tutar 1.038.751 TL

Net Kazanç 38.751 TL

17 20
Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 18

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı % 53

Vade Sonu Tutar 1.039.496 TL

Net Kazanç 39.496 TL

18 20
Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 19

ALBARAKA

Kâr Payı % 33,31

Vade Sonu Tutar 1.024.823 TL

Net Kazanç 24.823 TL

19 20
Mevduatta zirve: 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 20

VAKIF KATILIM

Kâr Payı % 34,29

Vade Sonu Tutar 1.025.553 TL

Net Kazanç 25.553 TL

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