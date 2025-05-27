Mevduatta zirve oranlar! 4 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu

Döviz ve altın cephesinde durağan bir seyir izlenirken, TL mevduat faizleri son 4 ayın zirvesine çıktı. Peki, 4 milyon TL'si olan bir yatırımcı 32 günde ne kadar kazanç elde edebilir? Banka banka güncel faiz oranları ve potansiyel getirilerle tablo netleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Mevduatta zirve oranlar! 4 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu - Resim: 1

Bankalar, TL’yi cazip hale getirmek ve tasarruf sahiplerini mevduata çekmek amacıyla faiz oranlarını yukarı taşıdı. Şu anda 32 günlük vadede mevduat faizleri bazı bankalarda %47 ila %53 bandına kadar çıkmış durumda.

1 11
Mevduatta zirve oranlar! 4 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu - Resim: 2

İşte 4 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi:

2 11
Mevduatta zirve oranlar! 4 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu - Resim: 3

FİBABANKA

Faiz Oranı: % 53
Vade Sonu Tutar: 4.157.984 TL
Net Kazanç: 157.984 TL

3 11
Mevduatta zirve oranlar! 4 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu - Resim: 4

DENİZBANK

Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 4.146.060 TL
Net Kazanç: 146.060 TL

4 11
Mevduatta zirve oranlar! 4 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu - Resim: 5

QNB 

Faiz Oranı: % 37,75
Vade Sonu Tutar: 4.112.526 TL
Net Kazanç: 112.526 TL

5 11
Mevduatta zirve oranlar! 4 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu - Resim: 6

AKBANK

Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 4.146.060 TL
Net Kazanç: 146.060 TL

6 11
Mevduatta zirve oranlar! 4 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu - Resim: 7

GARANTİBBVA

Faiz Oranı: % 48,5
Vade Sonu Tutar: 4.144.570 TL
Net Kazanç: 144.570 TL

7 11
Mevduatta zirve oranlar! 4 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu - Resim: 8

TEB

Faiz Oranı: % 52
Vade Sonu Tutar: 4.155.003 TL
Net Kazanç: 155.003 TL

8 11
Mevduatta zirve oranlar! 4 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu - Resim: 9

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 4.146.060 TL
Net Kazanç: 146.060 TL

9 11
Mevduatta zirve oranlar! 4 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu - Resim: 10

ING

Faiz Oranı: % 51
Vade Sonu Tutar: 4.152.022 TL
Net Kazanç: 152.022 TL

10 11
Mevduatta zirve oranlar! 4 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu - Resim: 11

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: % 39,5
Vade Sonu Tutar: 4.117.742 TL
Net Kazanç: 117.742 TL

11 11
mevduat faiz