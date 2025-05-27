Mevduatta zirve oranlar! 4 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu
Döviz ve altın cephesinde durağan bir seyir izlenirken, TL mevduat faizleri son 4 ayın zirvesine çıktı. Peki, 4 milyon TL'si olan bir yatırımcı 32 günde ne kadar kazanç elde edebilir? Banka banka güncel faiz oranları ve potansiyel getirilerle tablo netleşti.
Bankalar, TL’yi cazip hale getirmek ve tasarruf sahiplerini mevduata çekmek amacıyla faiz oranlarını yukarı taşıdı. Şu anda 32 günlük vadede mevduat faizleri bazı bankalarda %47 ila %53 bandına kadar çıkmış durumda.
İşte 4 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi:
FİBABANKA
Faiz Oranı: % 53
Vade Sonu Tutar: 4.157.984 TL
Net Kazanç: 157.984 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 4.146.060 TL
Net Kazanç: 146.060 TL
QNB
Faiz Oranı: % 37,75
Vade Sonu Tutar: 4.112.526 TL
Net Kazanç: 112.526 TL
AKBANK
Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 4.146.060 TL
Net Kazanç: 146.060 TL
GARANTİBBVA
Faiz Oranı: % 48,5
Vade Sonu Tutar: 4.144.570 TL
Net Kazanç: 144.570 TL
TEB
Faiz Oranı: % 52
Vade Sonu Tutar: 4.155.003 TL
Net Kazanç: 155.003 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 4.146.060 TL
Net Kazanç: 146.060 TL
ING
Faiz Oranı: % 51
Vade Sonu Tutar: 4.152.022 TL
Net Kazanç: 152.022 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: % 39,5
Vade Sonu Tutar: 4.117.742 TL
Net Kazanç: 117.742 TL