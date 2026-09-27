Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka

Merkez Bankası'nın faiz adımları ve piyasadaki likidite dengelenmesi sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden sürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 1

 Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 1 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Eylül 2026 sonu itibarıyla güncellenen oranlar, yasal stopaj kesintisi ve 26 bankanın kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...

1 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 2

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların TL mevduat payını artırma hedefleri doğrultusunda vadeli hesap faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, yeni müşterilere özel "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz işleten esnek hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı havuzlarıyla birlikte piyasada rekabet 26 kuruma kadar genişlemiş durumda.

2 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 3

Peki, şu anda nakit parayı 32 gün vadeli mevduata bağlamak ne kazandırıyor? Tasarrufunu enflasyona karşı korumak isteyen bir yatırımcının 1.100.000 TL’sini vadeli mevduatta değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.

3 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 4

İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve 1 milyon 100 bin TL'nin net getirileri:

4 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 5

1. Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 35.405 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.135.405 TL

5 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 6

2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 35.007 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.135.007 TL

6 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 7

3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 35.007 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.135.007 TL

7 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 8

4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 35.007 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.135.007 TL

8 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 9

5. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 35.007 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.135.007 TL

9 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 10

6. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 35.007 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.135.007 TL

10 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 11

7. ON Dijital Bankacılık (ON Plus)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 33.814 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.133.814 TL

11 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 12

8. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 33.416 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.133.416 TL

12 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 13

9. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 33.416 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.133.416 TL

13 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 14

10. Odea (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 33.416 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.133.416 TL

14 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 15

11. DenizBank (Kaptan Hesap)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 33.416 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.133.416 TL

15 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 16

12. QNB (Kazandıran Günlük)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 33.416 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.133.416 TL

16 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 17

13. Hayat Finans (Avantajlı Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %41,26
32 Günlük Net Getiri: 32.827 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.132.827 TL

17 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 18

14. getirfinans (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 32.620 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.132.620 TL

18 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 19

15. HSBC (Modern Hesap)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 32.620 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.132.620 TL

19 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 20

16. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 32.620 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.132.620 TL

20 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 21

17. Yapı Kredi (Sınırsız Hesap)
Faiz Oranı: %40,25
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 32.024 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.132.024 TL

21 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 22

18. Akbank (Serbest Plus / Vadeli)
Faiz Oranı: %39,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 31.029 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.131.029 TL

22 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 23

19. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %38,75
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 30.830 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.130.830 TL

23 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 24

20. N Kolay (Aktif Bank)
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 30.233 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.130.233 TL

24 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 25

21. Ziraat Bankası (Vadeli TL Mevduat)
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 30.233 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.130.233 TL

25 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 26

22. İş Bankası (İşCep Vadeli)
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 30.233 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.130.233 TL

26 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 27

23. Enpara.com (Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37,75
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 30.035 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.130.035 TL

27 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 28

24. Albaraka Türk (Katılım Hesabı)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 29.040 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.129.040 TL

28 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 29

25. Halkbank (E-Mevduat)
Faiz Oranı: %36,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 28.642 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.128.642 TL

29 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 30

26. Ziraat Katılım (Günlük Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %35,50
32 Günlük Net Getiri: 28.244 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.128.244 TL

30 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 31

Güncel Stopaj, Komisyon ve Masraf Koşulları
Mevduat kazançlarında net getiriyi belirleyen yasal kurallar ve hesap kullanım detayları:

31 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 32

Güncel Yasal Stopaj Kesintisi (%17,5): Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli TL mevduat ve katılım hesaplarında stopaj kesintisi %17,5 olarak uygulanmaktadır. Yukarıdaki tüm kazançlar brüt faizden yasal %17,5 vergi kesintisi düşülerek net ele geçen tutar üzerinden hesaplanmıştır.

32 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 33

Hesap İşletim Ücreti: Mevzuat gereği bireysel vadeli mevduat hesaplarından herhangi bir hesap işletim ücreti, dosya masrafı ya da hesap açma komisyonu kesilmemektedir.

33 34
Mevduatta Zirve Yarışı: 1.100.000 TL'ye 32 Günde 35.405 TL Faiz! İşte En Çok Kazandıran Banka - Resim: 34

Vadesiz Alt Bakiye Koşulu: Günlük faiz işleten bazı esnek/gecelik hesaplarda (Turuncu, Kiraz, VOV, Oksijen vb.) 5.000 TL ile 25.000 TL arasındaki tutarlar "vadesiz bakiye" olarak kenarda tutulabilmekte ve bu tutara faiz işletilmemektedir. Sabit 32 günlük e-vadeli mevduat bağlayan müşterilerde ise 1 milyon 100 bin TL'nin tamamı üzerinden net getiri hesaplanmaktadır.

34 34
mevduat faiz faiz