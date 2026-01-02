Meysu Gıda halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihleri ve kaç lot düşer?

Meyve suyu ve alkolsüz içecek üreticisi Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından yatırımcıların merak ettiği talep toplama takvimi ve dağıtım detayları netleşti.

Meysu Gıda halka arzında hisse fiyatı 7,50 TL olarak belirlendi. Halka arzın toplam büyüklüğü ise 1,3 milyar TLdüzeyinde olacak. Şirket paylarının katılım endeksine uygun olarak işlem göreceği aktarıldı.

Talep toplama tarihleri

Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. payları için 5-6-7 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplanacak. İşlemler 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaç lot düşer?

Toplam 175 milyon lotun yatırımcılara dağıtılacağı halka arzda, bireysel yatırımcıya düşecek olası lot miktarı katılım oranına göre değişecek. Senaryolara göre tahmini dağıtım şu şekilde paylaşıldı:

• 150 bin katılım: 525 lot (3.937 TL)

• 250 bin katılım: 315 lot (2.362 TL)

• 350 bin katılım: 225 lot (1.687 TL)

• 500 bin katılım: 158 lot (1.185 TL)

• 700 bin katılım: 112 lot (840 TL)

• 1,1 milyon katılım: 72 lot (540 TL)

• 1,6 milyon katılım: 50 lot (375 TL)

• 2,2 milyon katılım: 36 lot (270 TL)

Yatırımcılar, söz konusu halka arzda talep toplama işlemlerini yetkili aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirebilecek.