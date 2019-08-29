MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, hakem heyetinin 2020 memur ve emekli memur maaşları için yaptığı zam ile ilgili paylaşımının altına bir takipçisinin yazdığı mesaja "Sen intibak yasasını havlarsan alırsın" yanıtını verdi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bir takipçisinin intibak yasası ile ilgili sorusuna yanıt verdi.



Enginyurt, hakem heyetinin 2020 memur ve emekli memur maaşları için yaptığı zam ile ilgili bir paylaşım yaptı.



Takipçisi, Enginyurt'a paylaşımının altında intibak yasası ile ilgili bir soru sordu.



MHP'li Cemal Enginyurt da "Sen intibak yasasını havlarsan alırsın" yanıtını yazdı.



Emekli maaşlarına zam ile ilgili intibak yasası konusundaki son durum merakla araştırılıyor.



ulusal.com.tr



