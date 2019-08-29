Vatan Partisi'nde gençler en önde!
Vatan Partisi'nde gençler en önde!
Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu
Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu
Mansur Yavaş, MHP'li vekili mahkemeye verdi
Mansur Yavaş, MHP'li vekili mahkemeye verdi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

MHP'li Cemal Enginyurt'tan emekli maaşlarına zam ile ilgili intibak yasası açıklaması! "Sen intibak yasasını havlarsan alırsın"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, hakem heyetinin 2020 memur ve emekli memur maaşları için yaptığı zam ile ilgili paylaşımının altına bir takipçisinin yazdığı mesaja "Sen intibak yasasını havlarsan alırsın" yanıtını verdi

MHP'li Cemal Enginyurt'tan emekli maaşlarına zam ile ilgili intibak yasası açıklaması! "Sen intibak yasasını havlarsan alırsın"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bir takipçisinin intibak yasası ile ilgili sorusuna yanıt verdi.

Enginyurt, hakem heyetinin 2020 memur ve emekli memur maaşları için yaptığı zam ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Takipçisi, Enginyurt'a paylaşımının altında intibak yasası ile ilgili bir soru sordu.

MHP'li Cemal Enginyurt da "Sen intibak yasasını havlarsan alırsın" yanıtını yazdı.

Emekli maaşlarına zam ile ilgili intibak yasası konusundaki son durum merakla araştırılıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #ordu #emekli #emekli maaşı #zam #intibak yasası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.