MHR GYO halka arz edecek
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. Halka Arzda toplamda 207,000,000 Lot dağıtılacak.
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz edeceğini duyurdu. Toplamda 207.000.000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 25,03'ü halka açık olacak. MHR GYO Halka arzı ''Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.
MHR GYO Halka Arz Detayları
MHR GYO, Halka arz olacağını duyurdu. Halk arz detayları yazımızın devamında sizlerle.
Halka Arz Şekli:
- Sermaye Artırımı : 207.000.000 Lot
• MHR GYO halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• MHR GYO halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanabilecekler.
• MHR GYO payları halka arz olmasının ardından Yıldız Pazar'da işlem görecektir.
• MHR GYO halka arzında payların yüzde 25,03 halka açık olacaktır.
Satmama Taahhüdü:
- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar
MHR GYO HALKA ARZI HANGİ BANKALARDA OLACAK?
MHR GYO halka arzında yatırımcılar ''Yapı Kredi'' bankası aracılığı ile işlem yapabilirler.