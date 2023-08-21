Midyeci Ahmet halka arz oluyor

Sosyal medya hesabından video paylaşan Midyeci Ahmet'in sahibi Ahmet Çiçek, özellikle uzak doğu pazarında ciddi bir potansiyel olduğunun altını çizerek halka arz yoluyla markayı daha da büyütme hedefinde olduklarını açıkladı.

Çiçek şu ifadeleri kullandı: