Midyeci Ahmet halka arz oluyor
Midyeci Ahmet markasıyla tanınan Ahmet Çiçek şirketini Borsa İstanbul'da halka arz edeceğini açıkladı. Peki Midyeci Ahmet'in alka arzı ne zaman?
Sosyal medya hesabından video paylaşan Midyeci Ahmet'in sahibi Ahmet Çiçek, özellikle uzak doğu pazarında ciddi bir potansiyel olduğunun altını çizerek halka arz yoluyla markayı daha da büyütme hedefinde olduklarını açıkladı.
Çiçek şu ifadeleri kullandı:
- Sizinle büyümek, sizin sayesinde var olmak istiyorum. Büyürken de size kazandırmak istiyorum. Bu yüzden borsaya girmek, halka arz etmek kararı almak üzereyim.