Migros tarafından KAP'a Kipa'nın borsa kotundan çıkması hususunun değerlendirildiği açıklandı

Migros, marketler zinciri Kipa ile ilgili yönetim kurulu toplantısında alınan yeni kararı açıkladı.



Migros tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:



Şirketimizin 25.12.2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;



Kipa Ticaret A.Ş.'nin ("Kipa") ana ortağı konumundaki Şirketimizin, Kipa'nın sermayesindeki payının 1.282.656.526,59 TL, pay oranının ise yaklaşık %96,25 olduğu ve bu suretle Şirketimizin Kipa'nın oy haklarının %95'inden fazlasına sahip olduğu belirtilerek, Kipa'nın fiili dolaşımdaki pay oranının (yaklaşık %3,75) oldukça düşük olması ile bir borsa şirketi olarak varlığını devam ettirmesinin ortaya çıkardığı operasyonel zorluk ve maliyetlerin ortadan kaldırılması amacıyla Kipa'nın borsa kotundan çıkması hususu değerlendirildi.



Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve diğer ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Kipa genel kurulunca borsa kotundan çıkmaya ilişkin karar alınması halinde;



Migros tarafından genel kurul karar tarihinden itibaren en geç 5 işgünü içerisinde Kipa'nın diğer ortaklarına yönelik zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla SPK'ya başvurulmasına,

Migros tarafından Kipa'nın diğer ortaklarına, beher 1 TL nominal değerli Kipa payı için, Kipa'nın kottan çıkılmasına ilişkin yönetim kurulu kararının Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulduğu tarihten (25.12.2017) önceki, açıklama yapılan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 2,56 TL pay alım teklifi fiyatı önerilmesine,



Kipa'nın Borsa kotundan çıkması işlemlerinin tamamlanması için şirketimizce yapılması gereken iş ve işlemler ile gerekli mercilerden ilgili izinlerin alınması ve anılan sürecin sonuçlandırılması hususunda Şirket (Migros) yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına,



Şirketimizin 31.12.2017 tarihi itibariyle düzenlenmiş konsolide mali tabloları ve Kipa'nın 31.12.2017 tarihi itibariyle düzenlenmiş mali tabloları esas alınarak, Kipa'nın Migros tarafından devir alınması suretiyle Migros bünyesinde birleşilmesi değerlendirilmekte olup, Kipa'nın borsa kotundan çıkma işlemlerinin sonucuna bağlı olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşilmesine yönelik olarak Yönetim Kurulumuzca gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.



Söz konusu işlemlere ilişkin her türlü gelişme, ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince kamuya duyurulacaktır.



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