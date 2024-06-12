Migros'ta fiyatlar yarı yarıya düştü: İndirimler 10 gün sürecek
Migros, Kurban Bayramı'na özel dev indirimlerle fiyatları neredeyse yarıya indirdi. Şekerlemelerden ayçiçek yağına, sıvı deterjandan bulaşık makinesi tabletine kadar pek çok üründe büyük indirimler yapıldı. İşte Migros'un bayram fırsatları!
Kurban Bayramı'nda rahatça alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, zincir marketlerin indirimli ürünlerini yakından takip ediyor. Migros, haziran ayında da her hafta olduğu gibi birçok üründe büyük indirimler sundu.
İnsanlar "Migros'ta indirimli ürünler", "Migros indirimleri" ve "Migros sanal markete özel kampanyalar" gibi aramalar yaparak bu fırsatları değerlendiriyor.
Migros indirimleri Sanal Markette de geçerli. Online alışveriş yapmak isteyenlere de büyük kolaylık oluyor. Siparişler Migros Hemen ile eve geliyor. Migros'ta 'Seç al', kampanyaları başladı. 25 TL'lik alışveriş yapanlara özel fiyatlar dip yaptı.
Migros, günlük olarak neredeyse çoğu ürününde yüzde 50'e varan indirimler yapıyor. Migros indirimleri 21 Haziran 2024 tarihinde son bulacak.