Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava

Aydınlık’ın haberine göre, Migros, yılın son kampanyasında büyük indirim fırsatları ve bir bedava kampanyasıyla müşterilerine göz alıcı fırsatlar sundu. Peynir çeşitlerinden zeytinyağına, kahve ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede ikinci ürün bedava! Üstelik, pek çok üründe fiyatlar yüzde 60’a kadar düştü.

İşte Migros’taki indirimli ve kampanyalı ürünler: