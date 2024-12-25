Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava
Migros, yılın son kampanyasında peynir çeşitlerinden zeytinyağına, kahveye kadar birçok üründe bir alana bir bedava! Üstelik, fiyatlar yüzde 60’a kadar düştü. Yıl sonu fırsatlarını kaçırmamak için Migros’a uğrayın!
Aydınlık’ın haberine göre, Migros, yılın son kampanyasında büyük indirim fırsatları ve bir bedava kampanyasıyla müşterilerine göz alıcı fırsatlar sundu. Peynir çeşitlerinden zeytinyağına, kahve ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede ikinci ürün bedava! Üstelik, pek çok üründe fiyatlar yüzde 60’a kadar düştü.
İşte Migros’taki indirimli ve kampanyalı ürünler:
Oral B Şarjlı Yedek Başlık 3 Boyutlu Beyazlık Luxe Diş Fırçası 2'li- 499,95 TL
2. ÜRÜN BEDAVA!
Fairy Platinum Plus Ultra Tablet 32'li 496 G - 462,95 TL
2. ÜRÜN BEDAVA!
Migros Elegante Kapsül Kahve 10'lu 55 G- 99,95 TL
2. ÜRÜN BEDAVA!
Jacobs Capsule Lungo 8 Intenso 52 G -179,00 TL
2. ÜRÜN BEDAVA!
Jacobs Monarch Filtre Kahve 250 G - 213,50 TL
2. ÜRÜN BEDAVA!
Prima Pampers Islak Havlu Mendil Aqua Pure 48 Yaprak Tekli Paket- 179,95 TL
2. ÜRÜN BEDAVA!
Orkid Platinum Hijyenik Ped Gece Tekli Paket 6'lı - 64,95 TL
2. ÜRÜN BEDAVA!
Verde Rıvıera Zeytinyağı Pet 750 Ml -281,95 TL
2. ÜRÜN BEDAVA!
Verde Sızma Zeytinyağı Pet 750 Ml -321,95 TL
2. ÜRÜN BEDAVA!
Selpak Deluxe Tuvalet Kağıdı 24'lü -359,95 TL
İkinci ürün yüzde 50 indirimli
Dalan Yeşil Elma Güzellik Sabunu 5x70 G -60,95 TL
İkinci üründe yüzde 60 indirim
Vanish Kosla Beyazlar İçin Leke Çıkarıcı Sıvı 1 L- 179,95 TL
İkinci üründe yüzde 50 indirim
Ruffles Originals Patates Cipsi Parti Boy 150 gr -44,95 TL
ikinci ürün yüzde 50 indirim
Bahçıvan Grana Padano Peyniri 200 G - 399,90 TL
İKİNCİ ÜRÜN BEDAVA
President Gouda Peyniri 220 G - 144,95 TL
İKİNCİ ÜRÜN BEDAVA
President Cheddar Marble Peyniri 220 G - 144,95 TL
İKİNCİ ÜRÜN BEDAVA
Lente Gouda Sade 200 G - 169,00 TL
İKİNCİ ÜRÜN BEDAVA
Pınar Gouda Peynir 200 G -157,00 TL
İKİNCİ ÜRÜN BEDAVA
Trakya Çiftliği Sade Gouda Yarım Yağlı Taze Peynir 200 G -161,95 TL
İKİNCİ ÜRÜN BEDAVA