Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava

Migros, yılın son kampanyasında peynir çeşitlerinden zeytinyağına, kahveye kadar birçok üründe bir alana bir bedava! Üstelik, fiyatlar yüzde 60’a kadar düştü. Yıl sonu fırsatlarını kaçırmamak için Migros’a uğrayın!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava - Resim: 1

Aydınlık’ın haberine göre, Migros, yılın son kampanyasında büyük indirim fırsatları ve bir bedava kampanyasıyla müşterilerine göz alıcı fırsatlar sundu. Peynir çeşitlerinden zeytinyağına, kahve ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede ikinci ürün bedava! Üstelik, pek çok üründe fiyatlar yüzde 60’a kadar düştü.

İşte Migros’taki indirimli ve kampanyalı ürünler:

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Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava - Resim: 2

Oral B Şarjlı Yedek Başlık 3 Boyutlu Beyazlık Luxe Diş Fırçası 2'li- 499,95 TL

2. ÜRÜN BEDAVA!

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Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava - Resim: 3

Fairy Platinum Plus Ultra Tablet 32'li 496 G - 462,95 TL

2. ÜRÜN BEDAVA!

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Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava - Resim: 4

Migros Elegante Kapsül Kahve 10'lu 55 G- 99,95 TL

2. ÜRÜN BEDAVA!

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Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava - Resim: 5

Jacobs Capsule Lungo 8 Intenso 52 G -179,00 TL

2. ÜRÜN BEDAVA!

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Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava - Resim: 6

Jacobs Monarch Filtre Kahve 250 G - 213,50 TL

2. ÜRÜN BEDAVA!

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Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava - Resim: 7

Prima Pampers Islak Havlu Mendil Aqua Pure 48 Yaprak Tekli Paket- 179,95 TL

2. ÜRÜN BEDAVA!

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Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava - Resim: 8

Orkid Platinum Hijyenik Ped Gece Tekli Paket 6'lı - 64,95 TL

2. ÜRÜN BEDAVA!

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Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava - Resim: 9

Verde Rıvıera Zeytinyağı Pet 750 Ml -281,95 TL

2. ÜRÜN BEDAVA!

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Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava - Resim: 10

Verde Sızma Zeytinyağı Pet 750 Ml -321,95 TL

2. ÜRÜN BEDAVA!

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Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava - Resim: 11

Selpak Deluxe Tuvalet Kağıdı 24'lü -359,95 TL

İkinci ürün yüzde 50 indirimli

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Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava - Resim: 12

Dalan Yeşil Elma Güzellik Sabunu 5x70 G -60,95 TL

İkinci üründe yüzde 60 indirim

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Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava - Resim: 13

Vanish Kosla Beyazlar İçin Leke Çıkarıcı Sıvı 1 L- 179,95 TL

İkinci üründe yüzde 50 indirim

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Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava - Resim: 14

Ruffles Originals Patates Cipsi Parti Boy 150 gr -44,95 TL

ikinci ürün yüzde 50 indirim

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Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava - Resim: 15

Bahçıvan Grana Padano Peyniri 200 G - 399,90 TL

İKİNCİ ÜRÜN BEDAVA

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Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava - Resim: 16

President Gouda Peyniri 220 G - 144,95 TL

İKİNCİ ÜRÜN BEDAVA

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Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava - Resim: 17

President Cheddar Marble Peyniri 220 G - 144,95 TL

İKİNCİ ÜRÜN BEDAVA

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Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava - Resim: 18

Lente Gouda Sade 200 G - 169,00 TL

İKİNCİ ÜRÜN BEDAVA

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Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava - Resim: 19

Pınar Gouda Peynir 200 G -157,00 TL

İKİNCİ ÜRÜN BEDAVA

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Migros’ta yıl sonu kampanyası! Bir alana bir bedava - Resim: 20

Trakya Çiftliği Sade Gouda Yarım Yağlı Taze Peynir 200 G -161,95 TL

İKİNCİ ÜRÜN BEDAVA

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migros indirim