Eskiden özelleştirme kılıcı şimdi de Varlık Fonu kıskacı. Milli piyangocular dertli…
İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, piyangocuların tedirgin olduğunu söyledi.
Milli piyangocular hükümetten güvence istiyor.
Güven için öncelikle yatırım yapılması yani yeni oyunlar üretilmesi gerekiyor.
Piyangocu zor durumda… Satışlar çok düşük…
HABER: BELMA YÜCEL – KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
Milli Piyangocular dertli. Satışlar kötü. Yevmiyeler 25 liraya kadar düştü. Piyangocular devletin bu gidişata müdahale etmesini istiyor
Eskiden özelleştirme kılıcı şimdi de Varlık Fonu kıskacı. Milli piyangocular dertli…
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