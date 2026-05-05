Milyonlar bu haberi bekliyordu: AK Parti'den asgari ücret zammı yanıtı

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusu, 7'den 70'e neredeyse tüm vatandaşların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle ekonomik koşullar nedeniyle beklentisi olan çalışanların merak ettiği "Asgari ücrete Temmuz’da ara zam olacak mı?" sorusu, AK Parti’nin kritik ismine yöneltildi.

ASGARI ÜCRETE ARA ZAM GÜNDEMDE Mİ?

TBMM'ye sunulan ve "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeleri öngören kanun teklifinin detaylarını paylaşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, basın mensuplarının asgari ücret zammına ilişkin sorularını da yanıtladı.

"GÜNDEMİMİZDE ÇALIŞMA YOK"

Milyonların beklediği zam umutlarına ilişkin konuşan Güler, net bir ifade kullanarak şu açıklamayı yaptı:

"Şu an da hali hazırda gündemimizde böyle bir çalışma yok."

"DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR AMA..."

Konuşmasının devamında hükümetin genel ekonomik yaklaşımına değinen Güler; hem çalışanları, hem emeklileri hem de dar gelirli vatandaşları her zaman desteklediklerini belirtti. Ancak Temmuz ayı özelindeki beklentilere dair tekrar vurgu yaparak, “Ama şu anda gündemimizde böyle bir çalışma olmadığını ifade etmek isterim” dedi.