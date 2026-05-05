Milyonlar bu haberi bekliyordu: AK Parti'den asgari ücret zammı yanıtı

Asgari ücretle geçinen milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak olası bir ara zamma çevrilmişken, AK Parti cephesinden konuya ilişkin en yetkili ağızdan net bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Temmuz ayı için merak edilen o soruya yanıt verdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Milyonlar bu haberi bekliyordu: AK Parti'den asgari ücret zammı yanıtı
Yayınlanma:

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusu, 7'den 70'e neredeyse tüm vatandaşların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle ekonomik koşullar nedeniyle beklentisi olan çalışanların merak ettiği "Asgari ücrete Temmuz’da ara zam olacak mı?" sorusu, AK Parti’nin kritik ismine yöneltildi.

ASGARI ÜCRETE ARA ZAM GÜNDEMDE Mİ?

TBMM'ye sunulan ve "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeleri öngören kanun teklifinin detaylarını paylaşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, basın mensuplarının asgari ücret zammına ilişkin sorularını da yanıtladı.

"GÜNDEMİMİZDE ÇALIŞMA YOK"

Milyonların beklediği zam umutlarına ilişkin konuşan Güler, net bir ifade kullanarak şu açıklamayı yaptı:

"Şu an da hali hazırda gündemimizde böyle bir çalışma yok."

"DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR AMA..."

Konuşmasının devamında hükümetin genel ekonomik yaklaşımına değinen Güler; hem çalışanları, hem emeklileri hem de dar gelirli vatandaşları her zaman desteklediklerini belirtti. Ancak Temmuz ayı özelindeki beklentilere dair tekrar vurgu yaparak, “Ama şu anda gündemimizde böyle bir çalışma olmadığını ifade etmek isterim” dedi.

Bahçeli'den "Mutlak Butlan" yanıtı: "Parçalanmasına müsaade edilmemeli"Bahçeli'den "Mutlak Butlan" yanıtı: "Parçalanmasına müsaade edilmemeli"Gündem
ak parti Asgari ücret
Günün Manşetleri
Yarın 43 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Erakçi Hürmüz Krizini Pekin’e taşıyor
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonu
Fırtına ve sağanak can aldı
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Ticaret Bakanlığı 3 çocuk ürününü ifşa etti!
1.6 Milyar Liralık "Kirli Çarka" fren!
Pert araçları otobüs diye satmışlar!
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri!
İran, ABD gemisini füzelerle vurdu!
Çok Okunanlar
Altında 5 haftalık düşüş serisi kırıldı: 5 Mayıs 2026 altın fiyatları Altında 5 haftalık düşüş serisi kırıldı: 5 Mayıs 2026 altın fiyatları
Mevduatta faiz yarışı kızıştı: 500 Bin TL’ye ayda ne kadar faiz veriliyor? Mevduatta faiz yarışı kızıştı: 500 Bin TL’ye ayda ne kadar faiz veriliyor?
Beyaz eşyada kaçırılmayacak fiyatlar Beyaz eşyada kaçırılmayacak fiyatlar
Brent Petrol 114 Dolara dayandı: Akaryakıtta fiyatlar sil baştan! Brent Petrol 114 Dolara dayandı: Akaryakıtta fiyatlar sil baştan!
2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası belli oldu 2025 yılında en çok satan 10 otomobil markası belli oldu