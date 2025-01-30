Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Son gün yaklaştı

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödeme süresi sona ermek üzere. Gecikme faiziyle karşılaşmak istemeyen mükelleflerin ödemelerini en geç 31 Ocak’a kadar tamamlaması gerekiyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Son gün yaklaştı
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2025 yılı MTV'sinin ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Ödeme süreci 31 Ocak'a kadar devam edecek. Zamanında ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak.

 MTV NE ZAMAN ÖDENİR?

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor.
MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kere ödeniyor.

ÖDEME NASIL YAPILIR?

MTV ödemeleri Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.

MTV NE KE KADAR ARTTI

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı.

2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.

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