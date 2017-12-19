Milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiren kritik toplantılar başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri, yeni yıldan itibaren geçerli olacak zammı görüşmek için pazarlık masasına oturdu. Ulusal Kanal ekibi olarak sokağa çıktık, vatandaşın zam beklentisini sorduk.

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Asgari ücretliler için kritik günler başladı, zam pazarlığında taraflar ilk toplantısını yaptı. İşçi ve işveren tarafı, Çalışma Bakanı'yla birlikte 2018 zammı için masaya oturdu.



Asgari Ücret Komisyonu'nun, enflasyonun üzerinde zam yapması bekleniyor.



Gecesini gündüzüne katarak ev geçindiren işçinin talebi belli. Ev kirasını, faturalarını, çocukların eğitim masrafını ve aylık gıdasını borçlanmadan karşılasın yeter.



Asgari ücretlilerin kaderini belirleyecek pazarlıklar ay sonuna dek sürecek. 1 Ocak'a kadar yeni yılın asgari ücreti belirlenmiş olacak.







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