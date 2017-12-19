Asgari ücretliler için kritik günler başladı, zam pazarlığında taraflar ilk toplantısını yaptı. İşçi ve işveren tarafı, Çalışma Bakanı'yla birlikte 2018 zammı için masaya oturdu.
Asgari Ücret Komisyonu'nun, enflasyonun üzerinde zam yapması bekleniyor.
Gecesini gündüzüne katarak ev geçindiren işçinin talebi belli. Ev kirasını, faturalarını, çocukların eğitim masrafını ve aylık gıdasını borçlanmadan karşılasın yeter.
Asgari ücretlilerin kaderini belirleyecek pazarlıklar ay sonuna dek sürecek. 1 Ocak'a kadar yeni yılın asgari ücreti belirlenmiş olacak.
ulusal.com.tr
Milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiren kritik toplantılar başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri, yeni yıldan itibaren geçerli olacak zammı görüşmek için pazarlık masasına oturdu. Ulusal Kanal ekibi olarak sokağa çıktık, vatandaşın zam beklentisini sorduk.
Asgari ücretliler için kritik günler başladı, zam pazarlığında taraflar ilk toplantısını yaptı. İşçi ve işveren tarafı, Çalışma Bakanı'yla birlikte 2018 zammı için masaya oturdu.
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m.agah dogan - 4 gün önce
Sayın hocam,tekstil işçileri dahil bir fabrika veya işletmenin en az veya en fazla kaç işçi çalıştırabileceği matematiksel denklem kullanılarak hesaplanır,üniversiteli arkadaşlardan ricam,bu denklemi ve ayarlamayı,diferansiyel denklemlerin ekonomiye uygulanması kitabından bulup,işletmelere,fabrika sahiplerine sendikaya vermesidir,böylelikle maksimım sürdürülebilir işletme için kaç işçi çalıştırabileceği belli olur,matematikçi, arkadaşlar aynı zamanda cobb-Doules üretim fonksyononu öğrensin veişletmelerle paylaşsınlar,lütfen özellikle sol sermayeye öneriyorum,maksimum sürdürülebilir işletmeyi bu şekilde ayarlasınlar