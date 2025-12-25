Milyonlarca çalışanı ilgilendiren tarih belli oldu: Yeni asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak?

Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücret yüzde 27 oranında artışla 28 bin 75 lira 50 kuruşa yükseldi. Brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.