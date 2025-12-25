Milyonlarca çalışanı ilgilendiren tarih belli oldu: Yeni asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu yüzde 27'lik zammın ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Yeni rakamın 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmasıyla birlikte, "Zamlı maaşlar bu ay mı, gelecek ay mı yatacak?" sorusunun yanıtı netleşti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücret rakamlarını kamuoyuna duyurdu.
Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücret yüzde 27 oranında artışla 28 bin 75 lira 50 kuruşa yükseldi. Brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.
İŞVERENE MALİYETİ VE DEVLET DESTEĞİ ARTTI
2026 yılında brüt ücretin 33 bin 30 TL’ye çıkmasıyla birlikte SGK primi ve işsizlik sigortası paylarında da artış yaşandı. Bu değişimle beraber asgari ücretin işverene toplam maliyeti 39 bin 553 TL oldu.
Yeni dönemde devlet desteği de güncellendi. Devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği 1000 TL’den 1.270 TL’ye yükseltildi.
Söz konusu destekten, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getiren ve prim borcu bulunmayan işverenler yararlanabilecek.
ÖDEMELER ŞUBAT'TA MI, OCAK'TA MI YAPILACAK?
Yeni asgari ücretin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmasıyla birlikte ödeme takvimi de netleşti.
Maaşını "çalıştıktan sonra" alan klasik sisteme tabi çalışanlar, Ocak ayı boyunca yeni rakam üzerinden mesai yapacaklar. Bu kapsamdaki işçiler, ilk zamlı asgari ücretlerini 1 Şubat 2026 tarihinde alacak.
Ödemelerin banka hesaplarına yansıma tarihi ise iş sözleşmelerine ve çalışma sistemine göre farklılık gösterebilir.
PEŞİN MAAŞ SİSTEMİNDE DURUM FARKLI
Bazı işletmelerde uygulanan "peşin maaş" sisteminde ise takvim daha hızlı işliyor. Çalışılacak ayın maaşını önden, yani çalışmaya başlamadan önce ödeyen bir kurumda, zamlı asgari ücretin 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hesaplara yatması bekleniyor.