Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: 2026 yemek ücreti ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışan ve işvereni doğrudan etkileyen 2026 yılı günlük yemek bedeli istisnası resmen açıklandı. 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeye göre, KDV dahil günlük yemek bedeli vergi istisnası 330 TL olarak belirlendi.

Alınan bu karar, çalışanların yemek kartlarına yüklenecek tutarların netleşmesini sağladı.

YÜZDE 25 ORANINDA ARTIŞ YAPILDI

İşverenlerin çalışanlara sunduğu yemek kartlarında, devlet tarafından belirlenen tutara kadar gelir ve damga vergisi muafiyeti uygulanıyor. Yeniden değerleme oranına göre şekillenen bu tutara yüzde 25 oranında artış yapıldı. 2025 yılında 240 TL olarak uygulanan istisna tutarı, yeni dönemde günlük 330 TL'ye, 22 günlük çalışma takvimi baz alındığında ise aylık 7260 TL'ye yükseldi.

YEMEK KARTLARINDA LİMİTLER YÜKSELİYOR

Yapılan düzenleme, yemek kartı limitlerinde artışı da beraberinde getirecek. İşverenlerin 7260 TL'ye kadar olan ödemelerde vergiden muaf tutulması nedeniyle, çalışanlara verilecek yemek kartı limitlerinin bu seviyeye kadar yükselmesi öngörülüyor.