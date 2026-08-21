Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kademeli emeklilik ve emekli maaşı zammı açıklaması!

Milyonlarca emekli ve EYT kapsamı dışında kalan çalışanların gözü sosyal güvenlik sistemindeki olası düzenlemelere çevrilmişken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken analizler geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kademeli emeklilik ve emekli maaşı zammı açıklaması!
Yayınlanma:

Erdursun, emekli aylıklarına yönelik ek artışların seçim dönemlerinde masaya gelebileceğini belirtirken, merakla beklenen kademeli emeklilik düzenlemesinin kısa vadede ve 2027 yılında çıkmasının beklenmediğini açıkladı.

"SEÇİM SÜREÇLERİNDE MAAŞ İYİLEŞTİRMELERİ GÜNDEME GELEBİLİR"

Temmuz zammı sonrasında hayat pahalılığı ve alım gücü kaybının emeklilerin en kritik gündemi olmaya devam ettiğini belirten Erdursun, siyaset kurumunun özellikle sandık öncesi süreçlerde emekli aylıklarına yönelik yeni artış ve taban maaş düzenlemelerini yeniden gündeme taşıyabileceğini ifade etti.

2027'DE KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKAR MI?

İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999 ve sonrasına denk gelen milyonlarca çalışanın talep ettiği kademeli emeklilik konusunda net konuşan Erdursun, şunları kaydetti:

Siyasette veya ekonomik dengelerde olağanüstü bir sürpriz yaşanmadığı takdirde, 2027 yılında kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçmesi beklenmiyor.
Kademeli geçiş formüllerinin kısa vadede yasalaşması kolay görünmüyor.

"MEVCUT SİSTEM 40 YIL SÜREMEZ, NÜFUS YAŞLANIYOR"

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uzun vadeli mali yapısına ve demografik dönüşüme dikkat çeken Özgür Erdursun, Türkiye'de emeklilik sisteminin mevcut kurallarla 40 yıl boyunca aynı kalamayacağını vurguladı.

Avrupa'daki yaşlanan nüfus yapısına benzer bir sürecin Türkiye'de de hızlandığını belirten uzman isim; artan emekli sayısı, değişen aktif/pasif oranı ve bütçe dengeleri nedeniyle önümüzdeki yıllarda sosyal güvenlik sisteminde köklü reformların ve yeni modellerin kaçınılmaz hale geleceğini belirtti.

Zonguldak Valiliği'nden flaş yasak kararı! 1,5 gün boyunca denize girmek yasaklandıZonguldak Valiliği'nden flaş yasak kararı! 1,5 gün boyunca denize girmek yasaklandıYurt
kademeli emeklilik emeklilik
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
Alihan Kuriş suç örgütü firarileri Marmaris'te yakalandı!
Adalar'daki 170 mikro deprem için kritik açıklama!
İstanbul ve İzmir'de dev operasyon: 'Forza' ve 'Yalı' çetesi çökertildi
DASK kuralları sil baştan değişti! İşte yeni devir ve iade şartları
Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı!
Stratejik teknoloji alanlarına doktora öğrencisi yetiştirilecek
Bursa'da yasa dışı bahis çetesine operasyon
Kocaeli Darıca'da sahilde 3 ceset bulundu
Ankara'da dev insan ticareti ve fuhuş operasyonu
Çok Okunanlar
Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı!
Gram altında tarihi rekor! 7 bin TL aşıldı, işte 21 Ağustos Kapalıçarşı güncel fiyatları Gram altında tarihi rekor! 7 bin TL aşıldı, işte 21 Ağustos Kapalıçarşı güncel fiyatları
Sürücüler dikkat: Gece yarısı tabelalar değişiyor! Dev zam yolda Sürücüler dikkat: Gece yarısı tabelalar değişiyor! Dev zam yolda
Çankırı ve Kütahya'da peş peşe depremler! Çankırı ve Kütahya'da peş peşe depremler!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kademeli emeklilik ve emekli maaşı zammı açıklaması! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kademeli emeklilik ve emekli maaşı zammı açıklaması!