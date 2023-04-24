Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal karar
Bir işçi, 8 sene çalıştığı kurumdan alacaklarını tahsil etmek için dava açtı. Davalı şirket avukatı da işçinin fazla çalışmasının ücretine tabi olduğunu ifade ederek ödemelerin eksiksiz yapıldığını iddia edip davanın reddini talep etti. İşte Yargıtay'ın emsal kararı...
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milli ve dini bayram günlerinde bir saat bile çalışan işçinin tam yevmiye hak ettiğine hükmetti. Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren karar, emsal teşkil edecek.
ALACAKLARINI TAHSİL ETMEK İSTEDİ
Tam 8 sene çalıştığı iş yerinden çıkartılan işçi; İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davacı işçi, fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, iş yerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü ancak alacakların kendisine ödenmediğini öne sürdü. Ortalama iki ayda bir başka şehirde görevlendirildiğini, kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, resmi ve dini bayram alacağı, hafta tatili alacağı ile saha prim alacağının tahsilini talep etti.
ŞİRKET AVUKATI DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ
Davalı şirket avukatı, davacının bulunduğu alacak taleplerinin zaman aşımına uğradığını, bu nedenle zaman aşımı definde bulunduklarını, davacı iddiasının aksine çalışmasının haftanın 5 günü 08:00 ila 17:00 saatleri arasında olduğunu dile getirdi. Davalı şirket avukatı; davacının bütün çalışmasının yasal çalışma süreleri içinde yapıldığını, fazla çalışmasının ücrete dahil olduğunu, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmadığını, şirketin düzenli ikramiye ödemesinin bulunmadığını, davacıya harcırahlarda dahil olmak üzere tüm ödemelerin eksiksiz olarak yapıldığını, savunarak davanın reddini talep etti.
Mahkeme; bayram genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai ücretlerinin talep edilebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi.
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
Kararı davalı şirket temyiz edince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şu ifadelere yer verildi: