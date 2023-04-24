Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal karar

ALACAKLARINI TAHSİL ETMEK İSTEDİ

Tam 8 sene çalıştığı iş yerinden çıkartılan işçi; İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davacı işçi, fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, iş yerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü ancak alacakların kendisine ödenmediğini öne sürdü. Ortalama iki ayda bir başka şehirde görevlendirildiğini, kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, resmi ve dini bayram alacağı, hafta tatili alacağı ile saha prim alacağının tahsilini talep etti.