Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu: Kritik teklif için tarih belli oldu

AK Parti grubu, kamuoyunun ve özellikle emeklilerin yakından takip ettiği düzenleme için takvimi belirledi. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik maddeleri de barındıran kanun teklifinin, yarın TBMM Başkanlığına teslim edileceği öğrenildi.

RAKAM İÇİN BUGÜN SON DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Düzenlemenin en merak edilen kısmı olan "yeni maaş tutarı" konusunda ise mesai sürüyor. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren en düşük emekli aylığına ilişkin nihai rakamın, bugün gerçekleştirilecek değerlendirme toplantısının ardından netleştirilmesi bekleniyor.