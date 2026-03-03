Milyonlarca emeklinin gözü bu rakamdaydı: Emekliye temmuz zammı için 2 aylık oran kesinleşti
TÜİK'in şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren iki aylık kümülatif zam oranı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca emeklinin maaş zammını doğrudan etkileyen şubat ayı enflasyon rakamlarını paylaştı.
Resmi verilere göre Türkiye'de tüketici fiyat endeksi şubat ayında aylık bazda yüzde 2,96 oranında arttı.
Aynı dönem için yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 olarak hesaplandı.
Açıklanan bu verilerle birlikte, emekli maaşlarında belirleyici olan iki aylık zam tablosu da ortaya çıkmış oldu.
İKİ AYLIK KÜMÜLATİF ZAM ORANI YÜZDE 7,94
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesindeki SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarındaki güncellemeyi senede iki defa ve gerçekleşen enflasyon oranlarına bağlı olarak alıyor.
Ocak ayında yüzde 4,84 olarak ölçülen aylık enflasyon rakamına, şubat ayındaki yüzde 2,96'lık artış da eklendi.
Yapılan hesaplamalar sonucunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ve şubat aylarını kapsayan iki aylık kümülatif maaş zam oranı yüzde 7,94 seviyesine ulaştı.
NİHAİ RAKAM TEMMUZ AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Emeklilerin Ocak-Haziran dönemini kapsayan kesin maaş artış oranının netleşmesi için dört aylık enflasyon verisi daha bekleniyor.
Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait oranların açıklanmasıyla ilk altı aylık enflasyon verisi tamamlanacak.
Kesinleşen bu nihai zam oranı, temmuz ayından itibaren emekli maaşlarına doğrudan yansıtılacak.