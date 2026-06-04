Milyonlarca emeklinin gözü bu rakamlarda: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam oranları için gözler açıklanacak mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Emekli zammı için hangi oranlar konuşuluyor? En düşük maaş kaç TL'ye çıkacak?
Emekli ve memurların temmuz ayında alacağı zam oranları, mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak.
Yılın ilk dört ayına ait enflasyon rakamları doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yansıyacak yüzde 14,64 oranındaki artış kesinleşti. Mayıs ve haziran aylarında eksi enflasyon açıklanmadığı sürece bu oran taban seviye olarak korunacak.
BEKLENEN ENFLASYONLA ZAM ORANI YÜZDE 18'E ÇIKABİLİR
Piyasa beklentilerine göre mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,5’in altında kalması, haziran ayında da benzer şekilde düşük seviyelerde seyretmesi öngörülüyor. Bu ihtimallerin gerçekleşmesi ve aylık enflasyonların yüzde 1,5 civarında gelmesi durumunda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin temmuz zammının yüzde 18 seviyelerine ulaşması bekleniyor.
Diğer yandan, memur ve memur emeklilerinin temmuz - aralık 2026 dönemi için alacakları zam oranının ise yüzde 14 ile 15 aralığında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Mevcut durumda 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşına yapılacak artış kanuni düzenleme gerektiriyor.
Bu konudaki nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği belirtilirken, AK Parti kurmayları sürece dair bir çalışma hazırlıyor.
Hazırlanan bu düzenleme teklifi Meclis'e sunulacak. Teklifin Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla resmiyet kazanarak yürürlüğe girecek.
Şu an için en düşük emekli maaşına yönelik resmi bir artış kararı bulunmuyor. Ancak geçmiş dönemlerdeki uygulamalar göz önüne alındığında, genel zam oranının bu taban maaşlara da doğrudan yansıtılabileceği değerlendiriliyor.
Yüzdelik zam senaryoları çerçevesinde, 20 bin lira seviyesindeki en düşük emekli maaşının olası bir düzenlemeyle yaklaşık 23 bin lira bandına çıkarılması öngörülüyor.