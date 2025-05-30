Milyonlarca emekliye zam şoku! Alamayacaklar mı?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu emeklilerin alacağı zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisine göre netleşecek. Ancak burada kritik bir detay dikkat çekiyor: Zam, yalnızca kök maaşlara yansıtılacak.

En düşük maaş alan emekliye zam tehlikesi

Halen 14 bin 469 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşını alan yaklaşık 2,5 milyon emekli, maaşı zaten taban seviyede olduğu için kök maaşına gelen zammı hissedemeyebilir. Çünkü SGK mevzuatına göre yapılan artış, yalnızca kök maaşa uygulanıyor. Kök maaşı taban seviyenin altında kalan emekliler için temmuz zammı, Meclis’in ek düzenleme yapmaması halinde sıfıra eşit olacak.

Meclis tatilde olursa düzenleme yapılamayacak

Meclis’in 1 Temmuz'da tatile girmesi bekleniyor. Eğer olağanüstü toplanma gerçekleşmezse, emeklilere yönelik ek artış ya da seyyanen zam düzenlemesi yapılamayacak. Bu da, en düşük maaşı alan milyonlarca emeklinin fiilen hiç zam alamaması anlamına geliyor.

Geçmişte ne olmuştu?

2023 yılında Meclis, yaz tatiline 31 Temmuz’da çıkmış ve temmuz zammı kök maaşlara uygulanmıştı. En düşük emekli maaşına ise ara zam yapılmamıştı. Ancak daha sonra 12 bin 500 TL’ye çıkaran teklif, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.