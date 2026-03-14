Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

Emeklilere verilecek 4 bin TL tutarındaki bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahiplerinin ödemeleri 19 Mart tarihine kadar tamamlanacak.

Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin bayram öncesinde hesaplara geçeceğini duyurmuştu.

Belirlenen takvim doğrultusunda; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş ve bayram ikramiyeleri farklı günlerde hesaplara aktarılacak.

SSK KAPSAMINDAKİ ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

SSK kapsamındaki vatandaşlar için ödeme süreci bugün itibarıyla başladı.

Ödemeler, hak sahiplerinin normal maaş günlerine göre şu şekilde gruplandırıldı:

Maaş günü 17-20 arası olanlar: Ödemelerini bugün hesaplarında görecek.

Maaş günü 21-23 arası olanlar: Ödemeler yarın (15 Mart) yatırılacak.

Maaş günü 24-26 arası olanlar: Ödemeler 16 Mart Pazartesi günü yapılacak.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN TAKVİMİ

Bağ-Kur kapsamında yer alan hak sahipleri için ödeme takvimi önümüzdeki haftanın ilk yarısını kapsıyor:

Maaş günü 25-26 olanlar: 17 Mart Salı günü,

Maaş günü 27-28 olanlar: 18 Mart Çarşamba günü ikramiye ve maaşlarını alabilecek.

EMEKLI SANDIĞI (4C) KAPSAMI

Emekli Sandığı bünyesindeki vatandaşların bayram ikramiyeleri, herhangi bir kademeye bölünmeden tek seferde 19 Mart Perşembe günü hesaplara aktarılacak.

