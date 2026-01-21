Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlardan yüzde 25 kesinti yapılacak
Emekliler ile dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerini kapsayan düzenleme, kuruma borcu olanların hesaplarına yatan paradan otomatik kesinti yapılmasının önünü açtı.
“Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin Meclis’te yasalaşmasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacaklarının tahsilatında yeni bir süreç başladı.
1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, SGK’ye borcu bulunan emekli, dul ve yetim aylığı sahiplerinin maaşlarından kesinti yapılmasına imkân tanıyor.
Aylığı 20 bin lira seviyelerinde olan ve ekonomik zorluklarla mücadele eden emekliler, banka ATM’lerinden maaşlarını çekerken kesintili tutarlarla karşılaşabilecek.
KESİNTİ ORANI YÜZDE 25 İLE SINIRLANDIRILDI
Meclis’te 2025 yılının sonlarında kabul edilen SGK Kanunu değişikliği, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulamaya alındı. Bu kapsamda; SGK’ye prim borcu, genel sağlık sigortası borcu veya idari para cezası bulunan kişilerin aylıklarına haciz uygulanabilecek.
Yapılacak kesinti tutarı, vatandaşın aylığının yüzde 25’ini geçemeyecek. Kesinti işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi yetkisi ise SGK’ye bırakıldı.
Birgün'ün haberine göre; emekli, malul, vazife malulü ile dul veya yetim aylığı alan milyonlarca kişi bu yeni uygulamanın kapsamına giriyor.
DUL VE YETİM AYLIĞININ DÖRTTE BİRİ GİDEBİLİR
Düzenleme, kamuoyunda "ölüm aylığı" olarak bilinen dul ve yetim maaşlarını da doğrudan etkiliyor. Mevcut mevzuata göre vefat eden sigortalının eşine; çocuklarıyla paylaşması durumunda yüzde 50, çocuk bulunmaması halinde ise yüzde 75 oranında aylık bağlanıyor.
Çocukların hak sahipliği ise yaş, öğrenim durumu ve medeni hal gibi kriterlere göre belirleniyor. Genellikle eksik prim ödemeleri nedeniyle düşük seviyelerde kalan bu aylıklar, hak sahiplerinin büyük bölümü için tek gelir kaynağı olma özelliği taşıyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük ölüm aylığı tutarları ve olası kesinti miktarları da netleşti. Buna göre hisse oranlarına göre maaşlar ve kesinti riskleri şu şekilde şekillendi:
Yüzde 25 hisse oranlı aylıklar: 5 bin lira
Yüzde 50 hisse oranlı aylıklar: 10 bin lira
Yüzde 75 hisse oranlı aylıklar: 15 bin lira
Bu tabloya göre, vefat eden ebeveyninden dolayı yüzde 25 oranında (5 bin lira) yetim aylığı alan bir vatandaşın maaşından 1.250 lira kesinti yapılabilecek. Benzer şekilde, çocuğu bulunmayan ve yüzde 75 oranında dul aylığı alan bir eşin maaşına da borç durumunda kesinti uygulanması mümkün olacak.