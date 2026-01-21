Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlardan yüzde 25 kesinti yapılacak

Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük ölüm aylığı tutarları ve olası kesinti miktarları da netleşti. Buna göre hisse oranlarına göre maaşlar ve kesinti riskleri şu şekilde şekillendi:

Yüzde 25 hisse oranlı aylıklar: 5 bin lira

Yüzde 50 hisse oranlı aylıklar: 10 bin lira

Yüzde 75 hisse oranlı aylıklar: 15 bin lira