Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor: Yeni dönem başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira kontratlarının e-Devlet’e entegrasyonu için yaptığı çalışmaları tamamladı. Sistemin ilk aşaması kullanıma sunulurken, ikinci aşamanın yıl sonunda devreye girmesi planlanıyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı'nın belirttiğine göre, e-Devlet'te "kira sözleşmesi menüsü" üzerinden işlem yapılabilecek. Gerçek kişiler, sahibi ya da hissedarı oldukları taşınmazlar için bu menüden kira sözleşmesi hazırlayabilecek.

Barkodlu Belgelerle Kolaylık

Sistemin en dikkat çeken yönlerinden biri, onaylanan kira sözleşmelerinin barkodlu belge formatında oluşturulması. Bu belgeler noter onayı gerektirmeksizin elektrik, su, doğalgaz abonelikleri ve banka işlemlerinde geçerli olacak. Böylece bürokratik süreçler hafifletilecek ve sahtecilik riski azaltılacak.

Kimler Yararlanabilir?

Şu anda sistem yalnızca gerçek kişiler için geçerli. Tüzel kişiler ve şirketler bu hizmetten yararlanamıyor. Hisseli taşınmazlarda ise 10’a kadar hissedar, kira sözleşmesini üç gün içinde onaylayabiliyor.

İkinci Aşama: Emlak İşletmeleri de Dahil Oluyor

Sistemin ikinci aşamasında emlak işletmeleri de bu sürece katılabilecek. Emlak işletmeleri, kira sözleşmelerini hazırlayıp tarafların onayına sunabilecek. Şu an için zorunlu olmayan bu sistemin, ileride yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirilmesi gündemde.

Kira Piyasasına Etkisi

Bu dijital sistemin yaygınlaşması, kira piyasasında daha fazla şeffaflık sağlayabilir. Konut arzı ve kira değerlerinin haritalanması gibi bilgilerin devletin konut politikalarına yön vermesi ve vergi tahsilatının kolaylaşması bekleniyor.

Mevcut Sözleşmelerin Durumu

Mevcut kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yenilenmesi zorunlu değil. Mevcut sözleşmeler, taraflar arasında geçerliliğini korumaya devam edecek.