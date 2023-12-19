Milyonlarca insanın gözü orada! 2024 Asgari Ücret Zammı İçin Üçüncü Toplantı Ne Zaman?

2024 asgari ücret zammı milyonlarca insan tarafından merakla bekleniyor. Memuru emekliyi işçiyi yakından ilgilendiren 2024 asgari ücret zammı için üçüncü toplantı ne zaman? İşte detaylar...

Milyonlarca insanın gözü orada! 2024 Asgari Ücret Zammı İçin Üçüncü Toplantı Ne Zaman?
2024 Asgari Ücret Zammı İçin Üçüncü Toplantı Ne Zaman?
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Enflasyonun yüksek olması sebebiyle gözler 2024 asgari ücret zammında! Yüzde 50 oranında olması beklenen asgari ücret zammı ne zaman netleşecek? İkincisi düzenlenen toplantıda da henüz bir sonuç belirlenmedi. 

2024 Asgari Ücret Zammı İçin Üçüncü Toplantı Ne Zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez 11 Aralık 2023 tarihinde asgari ücret zam oranı için bir araya gelmişti. Fakat tarafların anlaşmazlığı üzerine komisyon 18 Aralık'a ikinci toplantı için sözleşti. Milyonların beklediği yanıt ise henüz kesinleşmemesi heyecanı artırdı. Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyona asgari ücret zammını ezdirmeyeceklerini söylemişti. Bunun da akabinde geçtiğimiz senelere oranla 2024 yılında tek asgari ücret zammı yapılacak. Bu yüzden yüzde 50 oranında bir beklenti var. Ortalama 17 bin TL bulunmasını bekleyen işçi gözlerini üçüncü toplantıya çevirdi. Ancak bakanlıktan ve sendikalardan toplantı tarihine dair bir açıklama gelmedi. 

2024 asgari ücret

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