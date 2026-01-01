Milyonlarca kişi 5 Ocak'ı bekliyor: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlenmesinin ardından gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. 5 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisi öncesinde Merkez Bankası anketine göre hesaplamalar sil baştan yapıldı. İşte meslek meslek yeni maaş tablosu...
Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren zam maratonunda sona yaklaşıldı.
Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik artışın ardından tüm dikkatler 5 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verisine odaklandı.
Bu veriyle birlikte memur ve emeklilerin 2026 yılının ilk 6 ayında alacağı zam oranları netleşecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri son 6 aylık enflasyon farkına göre zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı yansıtılacak.
5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ
Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verileri tablosu netleşti. Enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak kayıtlara geçti.
Bu veriler ışığında aralık ayı enflasyonu hariç olmak üzere, emekliler için yüzde 11,21, memurlar için ise yüzde 17,55 oranında zam kesinleşmiş durumda.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,08 gelmesi bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zam oranı yüzde 12,41'e yükselecek.
MEMUR EMEKLİSİ VE EN DÜŞÜK AYLIĞA YANSIYACAK RAKAMLAR
Mevcut durumda 16 bin 881 lira olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emekli maaşının, beklenen oran doğrultusunda 18 bin 975 liraya yükselmesi öngörülüyor.
Memur ve memur emeklileri ise 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11 zamma ek olarak 1.000 lira seyyanen zam hakkı kazandı. Enflasyon farkının da eklenmesiyle memur kesiminin toplam zam oranının yüzde 18,7 ile yüzde 20,5 aralığında olması bekleniyor.
Bu hesaplamaya göre, halihazırda 22 bin 670 lira olan en düşük memur emeklisi aylığının 27 bin 916 liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 62 BİN LİRAYI AŞIYOR
Enflasyon beklentileri doğrultusunda en düşük dereceli memur maaşının 62 bin 456 liraya yükselmesi bekleniyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, meslek gruplarına göre tahmini yeni maaşlar şu şekilde sıralanıyor:
Şube müdürü: 90 bin 994 lira,
Uzman öğretmen: 80 bin 450 lira,
Öğretmen: 72 bin 580 lira,
Başkomiser: 88 bin 419 lira,
Polis memuru: 80 bin 815 lira,
Uzman doktor: 149 bin 703 lira,
Hemşire: 73 bin 307 lira,
Mühendis: 92 bin 823 lira,
Teknisyen: 64 bin 747 lira,
Profesör: 132 bin 170 lira,
Araştırma görevlisi: 87 bin 591 lira,
Vaiz: 75 bin 868 lira,
Avukat: 87 bin 262 lira.