Milyonlarca kişi bekliyordu! 4 aylık enflasyonla 2026 emekli ve memur zammı netleşiyor: İşte ilk rakamlar!
Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla, yılın ikinci yarısındaki 4 aylık rakam netleşti; memur ve emeklilerin 2026 Ocak ayında alacağı maaş zammı için ilk ve kritik ipuçları ortaya çıktı.
Yılın ikinci yarısı için kritik verilerden biri olan ekim ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, hem emeklilerin hem de memurlar ile memur emeklilerinin alacağı zam oranı da büyük ölçüde belli olmaya başladı.
Milyonlarca vatandaş, 2026'nın ilk ayında, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında maaş artışı alacak.
Sabah'ın haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını belirleyecek 6 aylık veriden 4'ü artık cepte. Temmuz-Ekim dönemini kapsayan 4 ayda enflasyon yüzde 10.25 olarak çıktı.
Bu rakamla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.25 oranında bir maaş artışı oluşmuş durumda.
Kasım ve Aralık enflasyon verilerinin eklenmesiyle bu oran nihai şeklini alacak. Mevcut enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 Ocak ayında alacağı zam oranının yüzde 12.94 ile 13.13 aralığında olması bekleniyor.
Hatırlanacağı gibi, emekliler temmuz ayında altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 16.67 oranında zam almıştı.
4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE YENİ EMEKLİ MAAŞLARI
Şu an için netleşen yüzde 10.25'lik zamma göre oluşan yeni maaş tablosu (tahmini) şöyle şekillendi:
Mevcut 16.881 TL -> %10.25 zamlı 18.611 TL
Mevcut 18.000 TL -> %10.25 zamlı 19.845 TL
Mevcut 20.000 TL -> %10.25 zamlı 22.050 TL
Mevcut 23.000 TL -> %10.25 zamlı 25.358 TL
Mevcut 25.000 TL -> %10.25 zamlı 27.563 TL
Mevcut 30.000 TL -> %10.25 zamlı 33.075 TL
Mevcut 35.000 TL -> %10.25 zamlı 38.588 TL
Mevcut 40.000 TL -> %10.25 zamlı 44.100 TL
Mevcut 45.000 TL -> %10.25 zamlı 49.613 TL
Mevcut 50.000 TL -> %10.25 zamlı 55.125 TL
Ekim ayı enflasyonu, memur ve memur emeklilerini de yakından ilgilendiriyor. Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacaklar.
Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 15.57 oranında zam yapılmıştı.
Temmuz ayında yüzde 5'lik bir sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri, bu oranı aşan miktarda enflasyon farkını maaşlarına yansıtacak.
Bunun üstüne de 2026 yılı için sözleşmeden doğan yüzde 11'lik bir zam eklenecek.
Söz konusu dört aylık dönemde toplam enflasyon yüzde 10.25 olarak gerçekleşti. Bu tutar ve 2026 yılı toplu sözleşme zammı göz önüne alınarak yapılan hesaplamaya göre, memur ve memur emeklileri şimdiden en az yüzde 16.55 oranında bir zammı garantilemiş durumda.
Hesaplanan bu tutara, taban aylığa yapılacak 1000 TL tutarındaki zam da eklenecek. Taban aylığa yapılacak 1000 TL'lik bu zam brüt olduğu için her memurun maaşına farklı oranlarda yansıması bekleniyor.
Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre ise memurların ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranının yüzde 19.39 ile 19.59 aralığında olması bekleniyor.