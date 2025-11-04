Milyonlarca kişi bekliyordu! 4 aylık enflasyonla 2026 emekli ve memur zammı netleşiyor: İşte ilk rakamlar!

Söz konusu dört aylık dönemde toplam enflasyon yüzde 10.25 olarak gerçekleşti. Bu tutar ve 2026 yılı toplu sözleşme zammı göz önüne alınarak yapılan hesaplamaya göre, memur ve memur emeklileri şimdiden en az yüzde 16.55 oranında bir zammı garantilemiş durumda.