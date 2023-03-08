Milyonlarca kişinin borcu silinecek: Bu hafta yasalaşıyor
Milyonların beklediği borç yapılandırması paketi için meclis çalışmalara başladı. Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor. Düzenleme 14 milyon kişiyi kapsıyor.
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi için mesai, Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Düzenleme ile vergi dairlerine olan 2 bin liranın altı tüm borçlar silinecek.
Sigorta primleri, öğrenim kredisi, köprü ve otoyol geçiş cezalarını taksitle ödeme imkanı sağlanacak. Borçlar peşin ödenirse yurtiçi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek. İdari para cezaları peşin ödenirse asıl alacaktan yüzde 25 indirim olacak.
Alkollü araç kullananların silinmeyecek
Teklife göre; sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor. 14 milyon kişi yararlanacak
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek.