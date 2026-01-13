Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vatandaşlık maaşında tarih belli oldu: Emekliler kapsama girecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaları hızlanan ve kamuoyunda büyük merak uyandıran yeni destek sisteminde detaylar şekillenmeye başladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" çalışmalarında sona geliniyor.
Kamuoyunda bilinen adıyla "vatandaşlık maaşı" düzenlemesi, Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının da ana gündem maddelerinden birini oluşturuyor.
Hazırlanan yeni model ile mevcut sosyal yardımlar yeniden ele alınacak ve yoksul ailelere doğrudan gelir desteği sağlanacak.
PİLOT UYGULAMA İÇİN HAZİRAN AYI İŞARET EDİLDİ
Sabah Gazetesi'nin aktardığı bilgiye göre, sistemin hayata geçmesi için haziran ayında düğmeye basılması bekleniyor. Uygulama ilk etapta belirlenen pilot illerde başlayacak, ardından süreç içerisinde tüm Türkiye geneline yayılacak.
Sistemin yasal altyapısını oluşturacak kanun teklifinin önümüzdeki aylarda Meclis'e sunulmasıyla birlikte, düzenlemenin tüm detayları da kesinleşmiş olacak.
Yeni sistemin kapsamı sadece yoksul ailelerle sınırlı kalmayacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda benimsenen yaklaşıma göre, en düşük emekli maaşı alan vatandaşların durumu da bu yeni model içerisinde değerlendirilecek.
Bu gruptaki emeklilere yönelik kalıcı bir yol haritası belirlenerek gerekli gelir desteğinin sağlanması hedefleniyor. Ayrıca giderek artan yaşlı nüfusun sorunları da sistemin bir parçası olarak ele alınacak ve yaşlı vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda yardım yapılacak.
Sistemin temel amacı, hem aileleri hem de yaşlı vatandaşları daha kapsamlı bir koruma altına almak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Genel Sağlık Sigortası'nda nasıl tüm nüfusu bir sosyal güvence şemsiyesine aldıysak, burada da uzun süreli bakım sigortasıyla hem aileleri, hem de yaşlı vatandaşlarımızı biz bu sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak zorundayız."