Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor! Ocak zammında yeni hesap: Maaşlar ne kadar olacak?

Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden yapılan hesaplamada ise bu rakam yaklaşık 25 bin 923 TL seviyesine ulaşıyor. Ne var ki en düşük emekli aylığının artırılabilmesi için ayrı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle söz konusu rakam, henüz kesinleşmiş bir maaş tutarı anlamı taşımıyor.