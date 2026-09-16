Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor! Ocak zammında yeni hesap: Maaşlar ne kadar olacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekli maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını açıkladı. 2026'nın ikinci yarısı için zam oranları netleşirken, gözler şimdi Ocak 2027'ye çevrildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanları ile emeklilerin aylıklarının en az enflasyon oranında artırılacağını açıkladı. Milyonlarca memur ve emekli, bu açıklamanın ardından yeni dönemde maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak etmeye başladı.
2026'nın ikinci yarısında uygulanacak artış oranları da bu süreçte netlik kazandı. Buna göre memur ve memur emeklilerinin aylıkları yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise yüzde 17,76 oranında artırıldı.
Söz konusu oranlar, yılın ilk altı aylık enflasyon verileri ile memurlar açısından toplu sözleşme hükümleri esas alınarak belirlendi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın Eylül 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 olarak açıklandı. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda Ocak 2027'de yapılacak maaş artışlarına ilişkin hesaplamalar da ortaya çıkmış oldu.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10,07, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 8,01 oranında bir artış hesaplanıyor.
Örneğin halihazırda 28 bin TL emekli maaşı alan bir kişinin aylığı, yüzde 10,07'lik zamla birlikte yaklaşık 30 bin 820 TL'ye yükselecek. Aynı oranın uygulanması durumunda 25 bin TL'lik maaş 27 bin 517 TL'ye, 30 bin TL'lik maaş ise yaklaşık 33 bin 21 TL'ye çıkacak.
Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden yapılan hesaplamada ise bu rakam yaklaşık 25 bin 923 TL seviyesine ulaşıyor. Ne var ki en düşük emekli aylığının artırılabilmesi için ayrı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle söz konusu rakam, henüz kesinleşmiş bir maaş tutarı anlamı taşımıyor.
Memur tarafında ise yaklaşık yüzde 8,01'lik zam senaryosuna göre, 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşının yaklaşık 75 bin 848 TL'ye, 31 bin 527 TL olan en düşük memur emekli aylığının ise yaklaşık 34 bin 51 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Bu rakamların tamamı, mevcut enflasyon beklentisine dayanılarak yapılan tahmini hesaplamalardan ibaret. Kesin zam oranları ise ancak yıl sonu enflasyon gerçekleşmeleriyle birlikte netlik kazanacak.