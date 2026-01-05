Milyonlarca memurun beklediği haber geldi: Kimin cebine ne kadar girecek? İşte kuruşu kuruşuna zamlı liste

Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı yeni maaş tablosuna çevrildi. Enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve seyyanen artışın eklenmesiyle hesaplanan 2026 yılı ilk altı aylık net rakamlar ortaya çıktı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının son ayına ait enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan bu verilerle birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak olan 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşti.

2026 yılının ilk yarısı için geçerli olan toplu sözleşme zammına, oluşan enflasyon farkının eklenmesiyle memur maaşları yeniden belirlendi.

Ayrıca bu dönemde taban aylıklara uygulanan 1.000 TL’lik seyyanen artış, özellikle düşük maaşlı gruplarda artış oranının daha yüksek hissedilmesini sağladı.

ZAM ORANI NASIL HESAPLANDI?

Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,89 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 12,19 seviyesine ulaştı.

Ortaya çıkan bu tablo doğrultusunda zam oranları şu şekilde netleşti:

Enflasyon Farkı: Memur ve memur emeklisi için yüzde 6,83 oranında fark oluştu.

Toplu Sözleşme Zammı: 2026'nın ilk yarısı için belirlenen yüzde 11'lik oranın eklenmesiyle toplam oransal zam yüzde 18,60 oldu.

Seyyanen Zam: Tüm memurların taban aylığına net 1.000 TL ilave yapıldı.

Yüzde 18,60 oranındaki zam ve 1.000 TL’lik seyyanen artışın eklenmesiyle hesaplanan yeni maaş listesi şöyle şekillendi:

Uzman Doktor (1/4): 150.577,00 TL

Profesör (1/4): 133.059,00 TL

Mühendis (1/4): 93.755,00 TL

Şube Müdürü (1/4): 91.928,00 TL

Başkomiser (3/1): 89.345,00 TL

Araştırma Görevlisi (7/1): 88.517,00 TL

Avukat (1/4): 88.189,00 TL

Polis Memuru (8/1): 81.748,00 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 81.382,00 TL

Vaiz (1/4): 76.804,00 TL

Hemşire (5/1): 74.246,00 TL

Öğretmen (1/4): 73.520,00 TL

Teknisyen (11/1): 65.693,00 TL

Memur (9/1): 63.404,00 TL

Memurlar, yeni zamlı maaşlarını 15 Ocak 2026 tarihinde hesaplarında görecek. 1-15 Ocak tarihleri arasında oluşan maaş farkları ise ay sonuna kadar ayrıca ödenecek.

